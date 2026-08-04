Nemzeti Sportrádió

Atlétika: szerdán rajtol az U20-as világbajnokság Oregonban

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.08.04. 09:05
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Szerdától 28 magyar fiatalnak szoríthatunk az egyesült államokbeli Eugene-ben kezdődő U20-as atlétikai világbajnokságon.

Ikonikus helyszínen, az egyesült államokbeli Eugene városának sportszentélyében, a Hayward Fielden rendezik meg szerdától vasárnapig az U20-as atléták világbajnokságát.

Az Oregon államban

147 ország 1858 atlétáját felvonultató eseményre a válogatottunk összesen 28 kvalifikációt szerzett,

amellyel minden idők egyik legnépesebb magyar csapata vehet részt az U20-as vb-n.

Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója szerint a kvalifikációk száma jól mutatja a hazai utánpótlás erejét.

„Az, hogy huszonnyolc kvalifikációt sikerült megszereznünk, önmagában is komoly eredmény. Ez minden idők egyik legnagyobb magyar csapatát jelenti az U20-as világbajnokságon, ami jól mutatja, hogy erős és széles bázissal rendelkezik a magyar atlétika utánpótlása. Az U20-as világbajnokság a felnőttvilágversenyeket megelőző legmagasabb szintű nemzetközi megméretés, ezért már a kvalifikáció teljesítése is jelentős szakmai értéket képvisel.

Bízom benne, hogy versenyzőink élnek majd ezzel a lehetőséggel, értékes tapasztalatokat szereznek, és többen a döntős helyezésekért is harcban lehetnek

 – idézte a szakvezetőt a szövetségi portál.

A rendkívül erős mezőnyben elsősorban a női ugrószámokban reménykedhetünk előkelő helyezésben.

A tavalyi U20-as Európa-bajnokok közül a magasugró Bátori Lilianna és a távolugró Rózsahegyi Bori is színre lép az USA-ban.

Bátori az idén 192 centiméterig jutott (az egyéni csúcsa 193), amellyel a harmadik helyet foglalja el a rajtlistán. Rózsahegyi a szezonban 647 centit ugrott (az egyéni legjobbja 648), ami holtversenyben a negyedik legjobb eredmény az évadban. A női távolugrás egyébként az egyik legizgalmasabb és legkiszámíthatatlanabb versenynek ígérkezik az U20-as vb-n, ugyanis az előzetes rangsor élmezőnyében 11 reménység is 641 és 649 centiméter közötti idénybeli legjobbal büszkélkedik.

Rózsahegyi Bori Forrás: European Athletics

A világbajnokság magyar idő szerint szerdán 19 órakor a női hétpróbázók 100 méteres gátfutásával kezdődik meg, az első versenynap végén férfi súlylökésben, női és férfi 5000 méteres síkfutásban, valamint 4x400 méteres vegyes váltófutásban osztanak érmeket.

A magyar U20-as vb-csapat

Ács Alíz – 100 m gát, 4×100 m
Acsádi Bence – 3000 m akadály 
Alföldi Sára Kata – 5000 m gyaloglás 
Bátori Lilianna – magasugrás
Beke Zétény – kalapácsvetés 
Bella Mátyás – hármasugrás 
Darai Laura Zita – 200 m, 4×100 m
Domokos Szonja – 1500 m 
Emmanuel Sophia Akuchi – 200 m, 4×400 m vegyes váltó, 4×100 m 
Farkas Dorka – rúdugrás 
Fekete Sára – 1500 m 
Gondos Árpád – 1500 m
Horváth Botond – távolugrás, 4×100 m
Kalász Bertold – 5000 m 
Kalics Krisztián – 100 m, 4×100 m 
Keserű Mirabella – diszkoszvetés, kalapácsvetés
Keszthelyi Szonja – 400 m, 4×100 m 
Kis Roland – 110 m gát, 4×100 m 
Magyar Szabolcs Tamás – gerelyhajítás 
Menyhárt Olivér Levente – gerelyhajítás 
Molnár Viktória – távolugrás
Pápai Nerina – 400 m 
Rózsahegyi Bori – távolugrás, 4×100 m
Salim Kamilah Arianna – 3000 m akadály 
Sáray Péter Csaba – 400 m, 4×400 m vegyes váltó 
Takács Levente – 110 m gát, 4×100 m 
Tompa Benedek – 400 m gát, 4×400 m vegyes váltó 
Zemen Zalán – tízpróba 

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: Hegedüs Gábor)

 

 

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