Három magyar elődöntős a nőknél az öttusa Európa-bajnokságon

Megkezdődtek az egyéni versengések is az isztambuli öttusa-Európa-bajnokságon – a mieinknek dobogós eredménnyel indult a hét, hétfőn a Rajncsák Diána, Varga Orsolya alkotta magyar kettős ezüstérmet szerzett női váltóban; kedden pedig a nők egyéni selejtezőjét bonyolították le hatvanegy indulóval, azaz elég volt két csoportra osztani őket. Így „elég volt” a legjobb 18 között végezni a továbbjutáshoz – szerdán a férfiak selejtezőjében már szükséges lesz a három csoportra bontás, ott már a 12-be kell jutni a folytatáshoz.

Az A-csoportban Guzi Blanka a kilencedik helyen célba érve harcolta ki az elődöntőt. Körvívása (12–17) mérsékelten sikerült, további számai azonban jól sikerültek, az akadálypályán (31.87, 7.), és a 100 méteres gyorsúszásban (1:00.77, 5.) is dinamikus volt, a kombinált számot a 14. helyről kezdte meg, ötöt előzött. Ugyanitt Mészáros Emma küszködött, mínusz 13-as (8–21) körvívással kezdett, az OCR-t és az úszást követően sem tudott kapaszkodni összesítésben, a 22.-ként rajtolva negyvenöt pontos hátrányt kellett volna lefaragnia a továbbjutáshoz – búcsúzott a versenytől. Ebben a csoportban versenyzett a női Eb-címvédő francia Rebecca Castaudi is, ő a 14. helyen jutott tovább.

A B-csoportban Erdős Ritának nem okozott gondot a továbblépés, 14–16-os vívása után az OCR-ben (37.37, 14.) és a medencében (1:03.02, 12.) is kiegyensúlyozott volt, de továbbjutását a kiemelkedő kombizásával erősítette meg a 14. helyről tízet előzött. A tavalyi madridi Eb-n bronzérmes Bauer Blanka nem kezdett jól az asszókkal (9–21), gyorsan mászott (34.98, 10.), úszásban visszafogottabb volt (1:04.38, 23.), de ő is kihasználta a kiemelkedő kombiképességeit, és a 27.-ről egészen a 14. helyre jött előre, a továbbjutáshoz szükséges 14 másodperces hátrányt probléma nélkül dolgozta le. Itt kapott helyet a Rióban és Párizsban olimpiai ezüstérmes, utóbbi óta először versenyző francia Élodie Clouvel, első akadálypályás versenyén a csoport 25. helyén búcsúzott.

„Guzi Blanka felszabadultan, könnyedén versenyzett, nem volt kérdéses a továbbjutása – kezdte értékelését lapunknak Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Mészáros Emmának nem sikerült jól a napja. Ahogy láttam, a vívás során is volt rajta egy mentális blokk, az akadálypályán ugyan nem rontott, de a tőle megszokottakhoz képest kevésbé volt dinamikus, és a lövészettel is adódtak problémái. Erdős Rita továbbjutásáért sem kellett izgulni, legfeljebb minimális hullámvölgyek fordultak elő, de jól tudta őket kezelni. Bauer Blanka küzdött, akart a vívásban, de a távolságérzékelésben apróbb pontatlanságok, illetve ritmuskésések akadtak, de az akadálypályán előrelépett, a laser runban pedig már a harmadik körben továbbjutó helyen haladt, nagyon hamar felzárkózott, ledolgozta a hátrányát.”

Szerdán tehát a férfiak selejtezőjével folytatódik a kontinensviadal, amelynek már a beosztása is ismert: az A-csoportban Bőhm Csaba és Tamás Botond, a B-ben Koleszár Mihály és Szép Balázs, míg a C jelűben Gáll András és Tárkányi Zsombor szerepel.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

Nők. Selejtező. A-csoport: 1. Irina Praszjancova (fehérorosz) 1458 pont – továbbjutott, …9. Guzi Blanka 1439 – tj., …22. Mészáros Emma 1363 – kiesett. B-csoport: 1. Emma Whitaker (brit) 1445 – tj., …4. Erdős Rita 1424 – tj., 14. Bauer Blanka 1411 – tj.