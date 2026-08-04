Nemzeti Sportrádió

Nagy Ádám: Nem akarom a főnököt játszani; Balogh Gábor 50 éves

L. P. I.L. P. I.
2026.08.04. 23:40
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Labdarúgó Európa-liga: folytassa, Ferencváros! Két megnyert párharc után a lengyel Górnik Zabrze ellen játszik a Groupama Arénában az MK-győztes FTC, amelyben bemutatkozhat a múlt héten visszatért 88-szoros válogatott középpályás, Nagy Ádám, a neve ugyanis szerepel az Európa-liga-keretben – a 31 éves játékos a Népligetben válaszolt Cselőtei Márk kérdéseire –, Naby Keita pedig ugyancsak játékpercekhez juthat, így alaposan bővültek Borbély Balázs variációs lehetőségei.

Markgráf Ákos Újpestről az FC Köbenhavn csapatához szerződött. A válogatott védő átigazolásánál minden érintett fél elégedett: az Újpest megkapta a kivásárlási árat, a Köbenhavn motivált és több poszton bevethető labdarúgót szerzett, aki óriási reményekkel érkezik új állomáshelyére. És az is hivatalossá vált, hogy a magyar légiós öt évre ír alá a legtöbbszörös dán bajnokcsapathoz. 
„A ballábas védő sokoldalú játékosként természetesen illeszkedik Bo Svensson vezetőedző terveibe” – írta az FCK hivatalos oldala.

Balogh Gábor 50 éves. Bár a végén könnyedén zárta le sportpályafutását, csodálatosként jellemzi azt az olimpiai ezüstérmes, egyéniben kétszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok öttusázó. A szerdán ötvenéves sportemberrel, a mai MÖSZ-elnökkel sikerekről, nehézségekről, sportvezetői céljairól beszélgetett Szeleczki Róbert.

És még: Gulácsi Péter már a Villarreallal edzett; Betlehem- és Mihályvári-Farkas-ezüst a párizsi Eb-n; Valdano-interjú a spanyol–argentin vb-döntő után.

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