Három játékos és a vezetőedző is távozott a kisvárdai női kézisektől

Józsa Krisztián távozott a Kisvárda élvonalbeli női kézilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról.
A szabolcsi klub honlapjának keddi beszámolója szerint „a megváltozott gazdasági környezet és a szponzori támogatások jelentős csökkenése, valamint a Magyar Kézilabda-szövetség felől érkező források tisztázatlansága miatt” a vezetőség kénytelen volt nehéz, de a felelős működéshez elengedhetetlen döntéseket hozni.
„A klub talpon maradása és a jövő biztosítása érdekében csökkentenünk kellett a kiadásainkat és a bérkeretet” – írták. A kialakult helyzet és a szükséges megszorítások következtében a három évvel ezelőtt kinevezett vezetőedző mellett három játékos – Agócs Alexandra, Kovalcsik Bianka és Szabó Lili – is a távozás mellett döntött.
A felnőtt csapat szakmai irányítását vezetőedzőként Dévényi János veszi át.
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