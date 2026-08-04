Három játékos és a vezetőedző is távozott a kisvárdai női kézisektől

A szabolcsi klub honlapjának keddi beszámolója szerint „a megváltozott gazdasági környezet és a szponzori támogatások jelentős csökkenése, valamint a Magyar Kézilabda-szövetség felől érkező források tisztázatlansága miatt” a vezetőség kénytelen volt nehéz, de a felelős működéshez elengedhetetlen döntéseket hozni.

„A klub talpon maradása és a jövő biztosítása érdekében csökkentenünk kellett a kiadásainkat és a bérkeretet” – írták. A kialakult helyzet és a szükséges megszorítások következtében a három évvel ezelőtt kinevezett vezetőedző mellett három játékos – Agócs Alexandra, Kovalcsik Bianka és Szabó Lili – is a távozás mellett döntött.

A felnőtt csapat szakmai irányítását vezetőedzőként Dévényi János veszi át.