Nemzeti Sportrádió

Nem az albánok napja volt a két kisebbik európai kupában

H. Á.H. Á.
2026.08.04. 23:13
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Pico Lopes (zöldben, jobbra) fejelte a Shamrock második gólját (Fotó: Getty Images)
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Pico Lopes Konferencialiga Shamrock Rovers Európa-liga
Az Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában az első mérkőzésen az északír Larne a grúz Iberiát fogadta, és gól nélküli döntetlent játszott vele, míg az ír bajnok Shamrock Rovers 3–1-re legyőzte az albán Egnatiát hazai pályán. A Konferencialiga selejtezőjében – szintén a 3. forduló első meccsén – a lett Auda 1–0-ra nyert az albán Dinamo City ellen.

Érdekesség, hogy a Shamrock Rovers második gólját az a Pico Lopes szerezte, aki a nyári világbajnokságon a Zöld-foki-szigetek válogatottjának mindhárom csoportmeccsét, majd az Argentína ellen 3–2-re elvesztett, 16 közé jutásért vívott meccset is végigjátszotta. Bármilyen hihetetlen is egyébként, de Pico Lopes az első olyan labdarúgó, aki az ír élvonalat képviselte egy labdarúgó-világbajnokságon!

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
Larne (északír)–Iberia (grúz) 0–0
Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán) 3–1

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
Auda (lett)–Dinamo City (albán) 1–0

 

Pico Lopes Konferencialiga Shamrock Rovers Európa-liga
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