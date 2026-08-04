Nem az albánok napja volt a két kisebbik európai kupában

Érdekesség, hogy a Shamrock Rovers második gólját az a Pico Lopes szerezte, aki a nyári világbajnokságon a Zöld-foki-szigetek válogatottjának mindhárom csoportmeccsét, majd az Argentína ellen 3–2-re elvesztett, 16 közé jutásért vívott meccset is végigjátszotta. Bármilyen hihetetlen is egyébként, de Pico Lopes az első olyan labdarúgó, aki az ír élvonalat képviselte egy labdarúgó-világbajnokságon!

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

Larne (északír)–Iberia (grúz) 0–0

Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán) 3–1

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

Auda (lett)–Dinamo City (albán) 1–0