Nem az albánok napja volt a két kisebbik európai kupában
Az Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában az első mérkőzésen az északír Larne a grúz Iberiát fogadta, és gól nélküli döntetlent játszott vele, míg az ír bajnok Shamrock Rovers 3–1-re legyőzte az albán Egnatiát hazai pályán. A Konferencialiga selejtezőjében – szintén a 3. forduló első meccsén – a lett Auda 1–0-ra nyert az albán Dinamo City ellen.
Érdekesség, hogy a Shamrock Rovers második gólját az a Pico Lopes szerezte, aki a nyári világbajnokságon a Zöld-foki-szigetek válogatottjának mindhárom csoportmeccsét, majd az Argentína ellen 3–2-re elvesztett, 16 közé jutásért vívott meccset is végigjátszotta. Bármilyen hihetetlen is egyébként, de Pico Lopes az első olyan labdarúgó, aki az ír élvonalat képviselte egy labdarúgó-világbajnokságon!
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
Larne (északír)–Iberia (grúz) 0–0
Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán) 3–1
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
Auda (lett)–Dinamo City (albán) 1–0
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