Marozsán magabiztos győzelemmel jutott tovább Montrealban

Először találkozott egymással a két teniszező, és Marozsán Fábián (világranglista-61.) már a negyedik játékban love game-mel brékelt, ám a selejtezőből érkezett Mocsizuki Sintaro (117.) rögtön vissza tudott jönni a meccsbe, majd 3:3-nál újra elvette ellenfele adogatójátékát. Marozsán nem zavarodott meg, egyenlített, majd két bréklabdát hárítva hozta a saját szervagémjét, hogy aztán egy újabb brékkel megnyerte a szettet. Mindezt úgy, hogy csak 48 százalékkal ütötte be az első szerváit, és azok után is csupán 47 százalékban nyerte meg a pontokat. Emellett még az is belefért, hogy a hét nyerő mellett 18 ki nem kényszerített hibát vétett, mivel a japán játékosnál ugyanezek a statisztikai mutatók még rosszabbak voltak (hat és 22).

A folytatásban is sok volt a rontás, de Marozsán már jobban adogatott (a második játszmában 69 százalékkal), ráadásul hatékonyabb is volt utána (80 százalékban megnyerte ilyenkor a pontokat), így 3:0-ra elhúzott. Ezt követően mindketten hozták az adogatójátékaikat, majd ugyan a Vasas SC teniszezője 5:2-nél, fogadóként még nem tudta kihasználni a meccslabdáját, utána love game-mel kiszerválta a mérkőzést, így 1 óra 20 perc alatt továbbjutott.

A 26 éves játékos a második fordulóban a 30. helyen kiemelt olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig háromból háromszor kikapott.

ATP 1000-ES TENISZTORNA, MONTREAL (kemény pálya, 9 415 724 dollár)

EGYES, 1. FORDULÓ (A 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Marozsán Fábián–Mocsizuki Sintaro (japán) 6:4, 6:3