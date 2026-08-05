Nemzeti Sportrádió

Marozsán magabiztos győzelemmel jutott tovább Montrealban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.05. 00:22
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Marozsán Fábián két szettben nyert (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
férfi tenisz ATP Montreal Marozsán Fábián ATP 1000
Marozsán Fábián két szettben legyőzte a japán Mocsizuki Sintarót a Montrealban zajló ATP 1000-es tenisztorna 1. fordulójában, így magyar idő szerint kedd este bejutott a legjobb 64 közé.

Először találkozott egymással a két teniszező, és Marozsán Fábián (világranglista-61.) már a negyedik játékban love game-mel brékelt, ám a selejtezőből érkezett Mocsizuki Sintaro (117.) rögtön vissza tudott jönni a meccsbe, majd 3:3-nál újra elvette ellenfele adogatójátékát. Marozsán nem zavarodott meg, egyenlített, majd két bréklabdát hárítva hozta a saját szervagémjét, hogy aztán egy újabb brékkel megnyerte a szettet. Mindezt úgy, hogy csak 48 százalékkal ütötte be az első szerváit, és azok után is csupán 47 százalékban nyerte meg a pontokat. Emellett még az is belefért, hogy a hét nyerő mellett 18 ki nem kényszerített hibát vétett, mivel a japán játékosnál ugyanezek a statisztikai mutatók még rosszabbak voltak (hat és 22).

A folytatásban is sok volt a rontás, de Marozsán már jobban adogatott (a második játszmában 69 százalékkal), ráadásul hatékonyabb is volt utána (80 százalékban megnyerte ilyenkor a pontokat), így 3:0-ra elhúzott. Ezt követően mindketten hozták az adogatójátékaikat, majd ugyan a Vasas SC teniszezője 5:2-nél, fogadóként még nem tudta kihasználni a meccslabdáját, utána love game-mel kiszerválta a mérkőzést, így 1 óra 20 perc alatt továbbjutott.

A 26 éves játékos a második fordulóban a 30. helyen kiemelt olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig háromból háromszor kikapott.

ATP 1000-ES TENISZTORNA, MONTREAL (kemény pálya, 9 415 724 dollár)
EGYES, 1. FORDULÓ (A 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Marozsán Fábián–Mocsizuki Sintaro (japán) 6:4, 6:3

 

férfi tenisz ATP Montreal Marozsán Fábián ATP 1000
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