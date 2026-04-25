Venyercsán Bence és Spiller Tiziana nyerte a tízezer méteres gyalogló ob-t

2026.04.25. 15:40
Fotó: Czinege Melinda, archív
A férfiaknál Venyercsán Bence, a nőknél Spiller Tiziana nyerte gyaloglásban a tízezer méteres országos bajnokságot.

A verseny eredményközlője szerint a szombati, bonyhádi viadalon Venyercsán több mint másfél, míg Spiller háromperces különbséggel ünnepelhetett aranyérmet.

Este ugyanezen a távon, ugyanitt a futók versengenek majd az országos bajnoki címért.

GYALOGLÁS
10000 MÉTER
FÉRFIAK
1. Venyercsán Bence Barnabás (BHSE) 39:39.64 perc
2. Helebrandt Máté (NYSC) 41:13.36
3. Tóth Norbert    (MTK Budapest) 42:23.85

NŐK
1. Spiller Tiziana Kinga (BHSE) 45:58.79 perc
2. Kovács Alexandra    (Békéscsabai AC) 48:58.82
3. Alföldi Sára Kata (Békéscsabai AC) 51:51.96

