Nemzeti Sportrádió

Venyercsán Bence félmaratonon is remekül gyalogolt

2026.03.30. 11:24
null
Venyercsán Bence (Fotó: Szabó MIklós)
Spiller Tiziana félmaratoni gyalogló ob gyaloglás Venyercsán Bence országos csúcs
Venyercsán Bence, három héttel a maratoni távon szerzett aranyérme után, a félmaratoni gyalogló országos bajnokságon is diadalmaskodott, ráadásul itt is országos csúccsal.

A maratoni távon szerzett aranya után a félmaratoni országos bajnokságon is első lett a gyalogló Venyercsán Bence. A magyar szövetség honlapja szerint a vasárnap Békéscsabán rendezett 21.095 kilométer távú viadalon a BHSE sportolója A magyar szövetség honlapja szerint a vasárnap Békéscsabán rendezett 21,095 kilométer távú viadalon a BHSE sportolója 1:25:44 órás időt produkált, ezzel pedig nem csak nemzeti rekordot állított fel, hanem az birminghami Európa-bajnokság szintidejét is teljesítette, egyúttal a földrész idei negyedik legjobb eredményét gyalogolta.

Venyercsán három hete a szlovákiai Gyűgyön rendezett maratoni távú ob-n is győzött, ráadásul nemcsak a bajnokságon, hanem az arany kategóriás nemzetközi viadalon is első lett, amelynek a keretében a bajnokságot rendezték. A 30 éves atléta 3:03:40 órás ideje szintén országos rekord, és jelenleg a világ hetedik legjobb eredménye.

A félmaratoni ob női bajnoka Spiller Tiziana lett, aki – a gyaloglóknak újnak számító távon – szintén országos csúcsot produkált (1:40:50 óra).

 

