Gyalogló ob: Venyercsán a világ idei legjobbjával nyert a maratoni távon

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a Budapesti Honvéd SE sportolója 3:03:45 óra alatt teljesítette a távot. Sikere pedig azt jelenti, hogy 25 év után, Urbanik Sándor 2001-es győzelmét követően született újra magyar győzelem a Selmec-parti kisvárosban.

A viadalon Venyercsán első számú hazai riválisa, a 2017-ben 50 kilométeren világbajnoki ötödik Helebrandt Máté nem indult, mivel ő már tavaly októberben 3:07:26-os időeredménnyel teljesítette az idei birminghami Európa-bajnokság indulási szintjét, ami egyben - egészen mostanáig - országos rekord is volt.

A szombati ob-n Tóth Norbert nyerte az ezüstérmet és 3:10:25 órás eredményével ő is teljesítette az Eb-szintet. Az MTK Budapest atlétája az előkelő nyolcadik helyen végzett a nemzetközi versenyen. A felnőtt női versenyben csupán Torma Anett képviselte a magyar színeket, de az aranyérmet nem tudta megszerezni, mivel kizárták.