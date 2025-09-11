Nemzeti Sportrádió

A rekordmeleg miatt módosult a hétvégi versenyek kezdési időpontja az atlétikai vb-n

2025.09.11. 11:05
Venyercsán Bence szombati versenyét is érinti a módosítás (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Madarász Viktória atlétika Venyercsán Bence atlétikai vb
A rekordhőmérséklet és a magas páratartalom miatt kénytelenek voltak módosítani a hétvégi utcai versenyek kezdési időpontját a szombaton kezdődő tokiói atlétikai világbajnokág szervezői.

A szombati 35 kilométeres gyalogló számok – Venyercsán Bencével és Madarász Viktóriával – az eredetileg tervezett 8 óra helyett 7.30-kor, magyar idő szerint 0.30-kor rajtolnak majd és ugyanez lesz érvényes a vasárnapi női maratonra, amelyben Szabó Nóra is érdekelt.

Japánban idén extrém időjárási viszonyok uralkodnak, Tokióban például szeptemberben eddig 33 Celsius fok volt az átlaghőmérséklet, s valószínűleg megdől a havi rekord. A helyi hatóságok közlése szerint augusztusban több mint 3300 embert vittek kórházba hőgutával a fővárosban.

Bár a világbajnokságot szeptemberre időzítették, amikor általában alacsonyabb a hőmérséklet Tokióban, mint nyáron, az értékek nyárközepi állapotot tükröznek” – közölte a szervezőbizottság, hozzátéve, hogy egészségi és biztonsági okokból módosított a kezdési időpontokon.

A 2021-es tokiói olimpián a mintegy 800 kilométerre északra fekvő Szapporóban rendezték a maratoni futást, hogy elkerüljék a hőséget, de aztán a versenynapokon hasonló volt a hőmérséklet a két városban. A jelenlegi előrejelzés szerint a hétvégén 31-34 fok várható a fővárosban, 75 százalékos páratartalommal.

 

 

