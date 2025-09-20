Világos Adriana a 8. lett, óriási döntők férfi 800-on és női 5000-en

Az utolsó magyarok is befejezték a szereplésüket Tokióban, miután a szombat reggeli 20 kilométeres gyaloglásban Spiller Tiziana és Venyercsán Bence is sikeresen célba ért.

A 21 éves Spillernek ez volt az első világbajnoksága a felnőttek között. Ennek ellenére is sikerült végig egyenletes tempóban haladnia, amivel a 36. helyen jött be. Egyik példaképe, a spanyol María Pérez Budapest után ismét megcsinálta a 20-35 kilométeres vb-duplázást.

A háromszoros olimpikon Venyercsán a 35 kilométeren elért 22. helye után a rövidebbik távon is okosan osztotta be az erejét, ismét annak utolsó kétharmadában előzött sokat, végül a 32. pozícióban zárt. Óriási volt a hangulat a stadion melletti körpályán, annyian szurkoltak a gyaloglóknak, hogy alig lehetett mozdulni az így szűkké váló úton.

A vajdasági Világos Adriana győzelmi eséllyel várhatta a gerelyhajítás fináléját. A szerb színekben versenyző atlétának nem volt könnyű dolga, este eléggé össze-vissza volt a széljárás. A selejtezőt 66.06 méterrel nyerte meg, ehhez képest a kezdése nem alakult jól, de az 52.93 után többször is javítani tudott, a negyedikre elért 61.29 volt a legnagyobb dobása, majd a 61.20-as ötödiket követően véget ért a versenye – a 8. már nem dobhatta le az utolsót. A világbajnok meglepetésre az ecuadori Juleisy Angulo lett 65.12 méteres új nemzeti csúccsal.

„Nem tudok mást okolni, csak saját magam. Nem sikerült összerakni a dolgokat, kicsit fáradtnak is éreztem magam. Úgy gondolom, készen álltam, megcsináltuk keményen a felkészülést. A selejtezős dobásom is megmutatta, hogy készen vagyok nagy távolságokra. Most csalódás a vb, de gondolom, idővel azért büszke leszek rá, hogy végre bejutottam a döntőbe. Reméljük, két év múlva is lesz esélyem bizonyítani és jobban teljesíteni. Próbáljuk továbbra is folyamatosan dobásról dobásra élvezni az utat, amin anyukámmal közösen haladunk” – mondta lapunknak Világos Adriana.

Beatrice Chebet néhány napja még a lelátón szurkolt érzékenyülve Faith Kipyegonnak, miután honfitársa negyedszer is az 1500 méter világbajnoka lett. Azonban szombat este hozzá hasonlóan ő is a duplázásért állt rajthoz 5000 méteren – azt követően, hogy a nyitó este övé lett a 10 000 méter aranyérme. Kettejük között a „meg nem támadási egyezmény” az utolsó körig tartott, addig csak utaztak a mezőnyben. Kipyegon kétszázötvennel a vége előtt állt az élre, majd az utolsó kanyarban még egyszer ritmust váltott, viszont Chebet annyira szorosan tapadt rá, hogy ez sem volt elég neki. Chebet ugyanúgy hajráversenyben diadalmaskodott, mint egy hete a hosszabbik távján. A 25 éves kenyai így jelenleg az 5000 és a 10 000 méter olimpiai és világbajnoka, egyben világcsúcstartója. Ökölvívásban valami ehhez hasonlóra mondják, hogy vitathatatlanul a legjobb.

Beatrice Chebet (Fotó: AFP)

Színvonalas és az utolsó centiméterig kiélezett futamot hozott a 800 méter aranycsatája is. A három nagy név három különböző taktikát választott. Az olimpiai bajnok Emmanuel Wanyonyi az élről próbált meg vitézkedni, a címvédő Marco Arop mögötte haladva, a végén igyekezett előzni, az algériai Dzsamel Szedzsati pedig a szédületes sprintjében bízott. Szinte egyszerre érkeztek meg a célvonalhoz, de az 1:41.86-os versenycsúcsot elérő Wanyonyi ereje kitartott, négy századdal bejött Szedzsati előtt, Aroppal szemben kilenc század maradt meg neki.

Emmanuel Wanyonyi (Fotó: AFP)

A szabadtéri szezon elején holtversenyben minden idők második legjobb hétpróbáját (7032 pont) teljesítő Anna Hall ezúttal a 7000 pontos álomhatár alatt maradt, de a vb-címéhez így sem férhetett kétség. Az ír Kate O'Connor erőn felüli teljesítménnyel ezüstérmes lett, a bronzon pedig ketten osztoztak, ami ebben a számban több mint ritkaság.

Anna Hall (Fotó: AFP)

A záró hétvégére maradtak a váltók is, már az elődöntők is drámaian alakultak. Az amerikai 4x400-as férfiváltójának nem sikerült továbbjutnia, ami a másik futamot magabiztosan megnyerő Botswanának óriási lehetőséget ad a fináléra. A nők elődöntőjének legnagyobb búcsúzója a váltóvilágbajnok Spanyolország volt, amely századdal maradt le a továbbjutásról. Az Egyesült Államok 3:22.53-at futott úgy, hogy Sydney McLaughlin-Levrone ugyanúgy pihent, mint a hollandoknál Femke Bol.

Ezúttal is szedte az áldozatait a 4x100, a férfiaknál Jamaica a célegyenesig jól állt, az egyéni világbajnok Oblique Seville hatalmasat futott a hosszú egyenesben, viszont Ryiem Forde és Kishane Thompson nem értették meg egymást, így a bot a földre került. Sajnálhatják ők is és mi is, mert az Egyesült Államokkal hihetetlenül izgalmas párharc nézett ki vasárnapra. Az amerikaiaknál szombaton Noah Lyles és Kenneth Bednarek sem futott, így a mindig veszélyes, olimpiai címvédő Kanada megverte őket. A másik elődöntőt Ghána nyerte meg, Dél-Afrika az első, Nagy-Britannia az utolsó váltásnál dobta el a finálét. Japán továbbjutását a vb eddigi legnagyobb hangorkánja kísérte.

Női 4x100-on Jamaica a Clayton ikrekkel, Tinával és Tiával támadott, Shericka Jackson és a vb után visszavonuló Shelly-Ann Fraser-Pryce nem volt a csapatban, mégis 41.80-nal, több mint fél másodperccel verte meg a mögötte másodikként befutó spanyolokat. Az Egyesült Államok biztonsági váltásokkal, a 100-on és 200-on is friss világbajnok Melissa Jefferson-Wooden nélkül is 41.60 alatt vitte körbe a botot.

20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

Döntők. Férfiak

800 m. Világbajnok: Emmanuel Wanyonyi (Kenya) 1:41.86, 2. Dzsamel Szedzsati (Algéria) 1:41.90, 3. Marco Arop (Kanada) 1:41.95, 4. Cian McPhillips (Írország) 1:42.15, 5. Mohamed Attaoui (Spanyolország) 1:42.21, 6. Max Burgin (Nagy-Britannia) 1:42.29

20 km gyaloglás. Vb: Caio Bonfim (Brazília) 1:18:35, 2. Vang Csao-csao (Kína) 1:18:43, 3. Paul McGrath (Spanyolország) 1:18:45, 4. Aurélien Quinion (Franciaország) 1:18:49, 5. Gabriel Bordier (Franciaország) 1:19:23, 6. Csien Haj-feng (Kína) 1:19:38, ...32. Venyercsán Bence 1:23:06

Nők

5000 m. Vb: Beatrice Chebet (Kenya) 14:54.36, 2. Faith Kipyegon (Kenya) 14:55.07, 3. Nadia Battocletti (Olaszország) 14:55.42, 4. Shelby Houlihan (Egyesült Államok) 14:57.42, 5. Gudaf Tsegay (Etiópia) 14:57.82, 6. Josette Andrews (Egyesült Államok) 15:00.25

20 km gyaloglás. Vb: María Pérez (Spanyolország) 1:25:54, 2. Alegna González (Mexikó) 1:26:06, 3. Fudzsii Nanako (Japán) 1:26:18, 4. Paula Milena Torres (Ecuador) 1:26:18, 5. Kimberly García (Peru) 1:26:22. 6. Jang Csia-jü (Kína) 1:27:16, ...36. Spiller Tiziana 1:35:32

Súly. Vb: Jessica Schilder (Hollandia) 20.29, 2. Chase Jackson (Egyesült Államok) 20.21, 3. Maddison-Lee Wesche (Ausztrália) 20.06, 4. Sarah Mitton (Kanada) 19.81, 5. Fanny Roos (Svédország) 19.54, 6. Yemisi Ogunleye (Németország) 19.33

Gerely. Vb: Juleisy Angulo (Ecuador) 65.12, 2. Anete Sietina (Lettország) 64.64, 3. Mackenzie Little (Ausztrália) 63.58, 4. Jo Ane Du Plessis (Dél-Afrika) 63.06, 5. Elina Cengo (Görögország) 62.72, 6. Flor Denis Ruiz Hurtado (Kolumbia) 62.32

Hétpróba. Vb: Anna Hall (Egyesült Államok) 6888, 2. Kate O'Connor (Írország) 6714, 3. Taliyah Brooks (Egyesült Államok) és Katarina Johnson-Thompson (Nagy-Britannia) 6581-6581, 5. Sandrina Sprengel (Németország) 6434, 6. Sofie Dokter (Hollandia) 6432