Atlétikai vb: Venyercsán Bence 32., Spiller Tiziana 36. lett a 20 kilométeres gyaloglásban

• Tokió
2025.09.20. 08:17
Venyercsán Bence (Fotó: Szabó Miklós)
Óriási hangulat várta a Japán Nemzeti Stadion melletti körpályán a 20 kilométeres gyaloglás indulóit, így előbb Spiller Tizianát, majd Venyercsán Bencét. A stadion melletti parkban kialakított körpálya mellett mozdulni alig lehetett, annyian szurkoltak a versenyzőknek.

 

A felnőttek között élete első világbajnokságát teljesítő Spiller szépen helytállt, alig 21 évesen is sikerült célba érnie, a 48 tagú mezőnyben 36. lett.

„Abszolút elégedett vagyok, nagyon kevés olyan versenyem volt, amelyen ennyire egyenletes tempóban tudtam menni. A két tíz kilométerem hasonló volt, örülök neki, hogy sikerült így belőni az iramot. Az időjárással szerencsénk volt, sokkal jobb volt, mint hét közben, nem viselt meg a meleg és a pára" – mondta a verseny után Spiller Tiziana.

Spiller Tiziana (Fotó: Cinege Melinda)

A fiatal gyalogló elégedett az idejével is, mert csupán két perccel maradt el a legjobbjától.

„Hosszú idény volt, a formám a nyár közepére, az U23-as Eb-re és az egyetemi világjátékokra időzítettük. Elégedettséggel tölt el, hogy majdnem két hónappal utána is ilyen jól sikerült versenyezni. A tavasszal Békéscsabán felnőtt magyar bajnok lettem, majd egy betegség hátráltatta a felkészülésem, amiért a gyalogló csapat Eb-n nem is értem célba. Utána volt elég időm, hogy összeszedjem magam. Továbbra is látok lehetőséget a rövidebb távon a fejlődésre, ami legközelebb már a félmaratoni lesz" – tekintett előre a fiatal vb-újonc.

A világbajnok a spanyol María Pérez lett, aki így a 35 km után a rövidebbik rávon is megvédte a 2023-ban Budapesten megszerzett címét. Ezüstérmesként a mexikói Alegna González kontinenscsúccsal jött be, a bronzérmet pedig sikerült Fudzsii Nanakónak otthon tartania, pedig az ecuadori Paula Milena Torres nagyon jött rá a végén.

Nem sokkal később Venyercsán Bence érett, taktikus versenyzést bemutatva a 32. helyen végzett.

„A taktikám hasonló volt, mint a harmincöt kilométeren, most is inkább óvatosabb kezdés után szerettem volna rálelni arra a tempóra, amit el fogok bírni. Szerencsére ehhez hamar találtam társakat is. Az utolsó hét kilométeren megint utolértem jó néhány embert, de nem annyit, mint egy hete. A stadionba beérve azért már éreztem, hogy nyomon-nyomom, de közeledni már nem tudok senkihez. A pozíció, amelyben célba értem, tükrözi a helyem a mezőnyben” – mondta Venyercsán Bence a célba érkezést követően.

A 29 éves atléta a 35 kilométerhez képest még csak ismerkedik a 20 kilométerrel, de a párizsi olimpián elért helyezésén így is sikerült tizennégyet javítania. Jövőre már a gyaloglóknak is félmaratoni és maratoni lesz, ami egy kicsit átírhatja az erőviszonyokat.

„Sokat tanultam a rosszul sikerült olimpiából, és kezdek is hozzáerősödni. Azelőtt mindig a hosszabbik távot választottam a világeseményeken, tavaly Párizsban azonban csak húsz kilométert rendeztek egyéniben, így rá voltam kényszerülve. Kiderült, hogy egész jó eredményeim lehetnek, elkezdtem fejlődni, kezdek ebbe is belerázódni. Bizakodó vagyok, hogy ez az év nagyot fog dobni rajtam. Míg a húsz és a harmincöt között van egy afféle körforgás, a félmaratoni, maratoni már egy kicsit más lesz.”

A férfi 20 kilométer világbajnoka az olimpiai ezüstérmes Caio Bonfim lett. A brazil gyalogló 35-ön másodikként végzett, így két medáliával távozhat Tokióból.

20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

Döntők. Férfiak. 20 km gyaloglás. Vb: Caio Bonfim (Brazília) 1:18:35, 2. Vang Csao-csao (Kína) 1:18:43, 3. Paul McGrath (Spanyolország) 1:18:45, 4. Aurélien Quinion (Franciaország) 1:18:49, 5. Gabriel Bordier (Franciaország) 1:19:23, 6. Csien Haj-feng (Kína) 1:19:38, …32. Venyercsán Bence 1:23:06

Nők. 20 km gyaloglás. Vb: María Pérez (Spanyolország) 1:25:54, 2. Alegna González (Mexikó) 1:26:06, 3. Fudzsii Nanako (Japán) 1:26:18, 4. Paula Milena Torres (Ecuador) 1:26:18, 5. Kimberly García (Peru) 1:26:22. 6. Jang Csia-jü (Kína) 1:27:16, …36. Spiller Tiziana 1:35:32

 

