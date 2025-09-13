Venyercsán Bence a 22. lett, Madarász Viktória nem ért célba az atlétikai vb nyitányán

Igencsak feladta a leckét a gyaloglóknak a magas páratartalom az atlétikai világbajnokság nyitó versenyszámában. A 35 kilométer teljesítése már tökéletes körülmények között is nehéz feladat, de a Japán Nemzeti Stadion környékén uralkodó viszonyok közepette már a célba érkezés is hatalmas dolognak minősült.

Miközben a 67 500 férőhelyes stadion felé sétáltunk, rólunk is teljesen indokolatlanul folyt a víz – nem véletlen tehát, hogy a gyaloglóknak is jelentős kihívást tartogatott a japán főváros időjárása. Sajnos Madarász Viktóriát is megviselték a körülmények, 20 kilométerig még jól bírta, stabilan a középmezőnyben haladt, ám ezután elkezdett visszacsúszni, a 26. kilométer után feladta a versenyt. Scheidler Géza sportszakmai igazgató beszámolója szerint a rutinos gyaloglónk hősokkot kapott, az ionháztartása nem bírta a „gyűrődést”, ezért kényszerült kiállni.

Nem ő volt az egyetlen, aki hasonlóképp járt, összesen 17 indulónak ért véget idő előtt a megméretése. A férfiak versenyében a két hazai klasszis, Kavano Maszatora és Kacuki Hajato sokáig az élen állt, de náluk is jött egy holtpont, amikor visszacsúsztak. A korábbi világrekorder Kavano végül a 18. helyig csúszott vissza, Hajato óriási hajrával bronzéremre mentette a futamát. A világbajnok a márciusban Szlovákiában 2:21:40-es világcsúcsot gyalogló kanadai, Evan Dunfee lett.

Madarász Viktória a szombati versenyen; gyaloglónkat megviselték a körülmények, hősokkot kapott (Fotó: Getty Images)

A mezőny magyar résztvevője, Venyercsán Bence érett, okos versenyzést bemutatva, végig stabilan gyalogolva a 22. helyen ért célba. A 29 éves atléta még az utolsó métereken, bent a Nemzeti Stadionban – a verseny többi része egy körpályán zajlott a közeli parkban – is előzött egyet, amivel élete legjobb vb-helyezését érte el.

„Nagyjából minden úgy alakult, ahogyan terveztük – mondta Venyercsán Bence a célba érkezést követően. – Még most nem is volt olyan extrém idő, mint lehetett volna. A hét elején a napsütéses idő még durvább volt, de itt is észnél kellett lenni, nagyjából élhető volt a dolog. A frissítés kulcsfontosságú volt, ahol lehetett, inni kellett. Okosan kellett versenyezni, én nagyjából húsz kilométerig egyenletes, közepesen erős tempót diktáltam. Éreztem, hogy van még bennem, utána volt még két gyorsabb köröm. Harminc kilométer körül ez visszaütött, csak ott volt a holtpontom, ahol a távnak megfelelően reális volt. Az utolsó kilométeren, amikor mentünk be a stadionba, már éreztem, hogy megvan, ráadásul ez már enyhén lejtős volt, láttam, hogy ha koncentrálok, még egy embert utol tudok érni, ez sikerült is az utolsó százon.”

Négy évvel ezelőtt a tokiói olimpia gyaloglóversenyeit Szapporóban rendezték meg, hasonló időjárási viszonyok mellett. Venyercsán ott is szépen ment, a három olimpiája közül ekkor érte el a legjobb helyezését, 50 kilométeren a 20. lett.

„Négy év alatt sokat szépül és kopik az emlék, de segített, hogy nagyjából tudtam, mire kell számítani. Tudtam, hogy a frissítést komolyan kell venni, ez sikerült is, a rutin sokat számít, most jól is jött. Meglátjuk, a húsz kilométeren mennyit segít majd” – tekintett előre a jövő hét szombati fellépésére.

A vb első délelőttjén a női diszkoszvetők és a férfi súlylökők selejteztek, valamint kialakult a 4x400-as vegyes váltó döntőjének a mezőnye is. A program legkülönlegesebb része mégis a férfi 100 méter első köre volt, amelyben a kis nemzetek sprintereit üdvözölhettük. Igazi zászlófelismerési verseny zajlott a lelátókon, hiszen nem mindennap láthatunk Montserrat, Brunei, Nauru, Mikronézia, Palau, a Marshall-szigetek, Gambia, Kiribati vagy Kelet-Timor színeiben valakit a különböző sporteseményeken.

A nyitó nap esti – magyar idő szerint délutáni – programjában bemutatkozik Takács Boglárka 100 méteren, a férfi rúdugrás selejtezőjében Böndör Mártont láthatjuk nekifutni.

20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

Férfiak. 35 km gyaloglás. Világbajnok: Evan Dunfee (Kanada) 2:28:22, 2. Caio Bonfim (Brazília) 2:28:55, 3. Kacuki Hajato (Japán) 2:29:16, …22. Venyercsán Bence 2:39:14

Nők. 35 km gyaloglás. Vb: María Pérez (Spanyolország) 2:39:01, 2. Antonella Palmisano (Olaszország) 2:42:24, 3. Paula Milena Torres (Ecuador) 2:42:44, Madarász Viktória nem ért célba

Az 1. nap programja

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

1.00: FÉRFI 35 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)

1.00: NŐI 35 KM GYALOGLÁS (Madarász Viktória)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.30: Női távolugrás, selejtező

11.55: Női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)

12.05: Férfi rúdugrás, selejtező (Böndör Márton)

14.10: FÉRFI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ

14.30: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ

15.20: 4x400 M VEGYES VÁLTÓ, DÖNTŐ