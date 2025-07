Világos Adriana az U23-as Eb-t is megnyerte, Spiller Tiziana korosztályos rekordot gyalogolt

A szerb színekben versenyző, vajdasági Világos Adriana már a negyedik korosztályos világversenyét nyerte meg pályafutása során. A 21 éves gerelyhajító a 2021-es és a 2022-es U20-as világbajnokság, illetve a 2023-as U20-as Európa-bajnokság után a bergeni U23-as Eb-n sem talált legyőzőre. Szombati sikeréhez nem férhetett kétség, öt dobása is hosszabb volt, mint amire az ezüstérmes cseh Petra Sicaková képes volt… Világos legnagyobb kísérlete 62.41 méterre szállt.

A gerelyhajító-döntőben Kövér Fanni képviselte a piros-fehér-zöld színeket, aki 51.14 méterrel 9. lett. Tehetségeink közül a viadal harmadik napján Spiller Tiziana új U23-as országos csúcsot gyalogolt 10 000 méteren (45:46.61), amivel a 7. helyen ért célba. Ugyanebben a pozícióban végzett az idei legjobbját elérő Varga Gréta 3000 m akadályon (9:53.34).

Spiller Tiziana (Fotó: Czinege Melinda)

Ahogyan az az ilyen világeseményeken lenni szokott, nagy taktikai csatát hozott az 1500 méter fináléja, a felnőtt magyar rekordot tartó Kovács Ferenc Soma ötödikként ért célba. Horváth Máté az idei célversenyén hozta a legjobb formáját, 75.17 méteres egyéni csúccsal ő is 5. lett.

Még a szombat délelőtti programban három kalapácsvetőnk is érdekelve volt a selejtezőben, közülük Csekő Miklós bejutott a vasárnap esti döntőbe, Füredi Dániel és Imre Roland viszont búcsúzott. Sajnos nem alakultak jól az elődöntők a 200 méteres sprintereinknek, Sulyán Alexának, Mészáros Balázsnak és Takács Ábelnek sem jött össze a továbbjutás. Baukó Petra diszkoszvetésben, Lesták Ármin 3000 m akadályon indult, de az első körben véget ért nekik az Eb.

A szerb Angelina Topics véghez vitte azt a bravúrt, hogy az U18-as és az U20-as Eb után az U23-as kontinensviadalon is aranyérmes lett. Szintén ennek a korosztálynak a legnagyobb tehetségei között van a holland Niels Laros, aki érett, magabiztos futással szerezte meg az 5000 méter Eb-címét. Nagy párharcot vívott egymással a női 3000 m akadály döntőjében Ilona Mononen és Marta Serrano, amiből a finn Mononen jött ki győztesen. A német Owe Fischer-Breiholz is felhívta magára a figyelmet, 48.01 másodperces teljesítményével a világcsúcstartó norvég Karsten Warholm versenycsúcsát adta át a múltnak. A svájci Audrey Werro is kitett magáért, 1:57.42-es versenycsúcsával a szintén szombaton megrendezett londoni Gyémánt Liga-fordulóban a második lett volna.