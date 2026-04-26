Sporttörténelem: Sabastian Sawe két órán belül futotta le a maratonit Londonban – videó

A sors kegyetlen. Yomif Kejelcha élete első maratoniján szédületes futást bemutatva 1:59:41-et futott vasárnap Londonban, azaz áttörte a kétórás álomhatárt. Azonban néhány év múlva erre valószínűleg nem sokan fognak emlékezni. Ugyanis volt valaki, aki még nála is jobb napot fogott ki a brit fővárosban: a kenyai Sabastian Sawe 11 másodperccel hamarabb ért célba, mint etióp riválisa, így ő lett a maratoni futás új világcsúcstartója.

Amikor Kelvin Kiptum 2023-ban Chicagóban 2:00:35-re javította a 42 195 méteres táv rekordját, úgy gondolhattuk, hogy ő lesz az első ember, aki éles körülmények között, versenyen is „legyőzi” a bűvös két órát. Sajnos az élet más sorsot szánt a fiatal kenyainak, 2024. február 11-én Kaptagatba tartott egy edzésre, amikor autóbalesetben elhunyt. Csupán 24 éves volt, így minden esélye meglett volna rá.

Sawe a 2023-as félmaratoni világbajnokként, a tavalyi berlini és londoni maratoni bajnokaként tért vissza az Egyesült Királyságba, és már a verseny első részében egyértelműsítette, hogy nem a címvédés lesz az egyetlen célja. Kejelcha sokáig jól bírta vele a lépést, de Sawe a Buckingham-palota előtti célegyenesbe már egyedül fordult be. A verseny történelmi léptékéről mindent elmond, hogy még a bronzérmes Jacob Kiplimo is jobb időt ért el (2:00:28), mint Kiptum korábbi világcsúcsa.

A 31 éves kenyainak az átlagsebessége 21 km/óra, a tempója 2:50 perc/km volt – ezt tudta kitartani 1:59:30-on keresztül. Sawe nemcsak a célba érkezést követően érezhette magát a felhők felett, hanem menet közben is, köszönhetően az alig 97 gramm súlyú, pehelykönnyű Adizero Adios Pro 3 cipőjének. Az elmúlt három év tapasztalatai alapján készült kutatás szerint 1.6 százalékkal gazdaságosabban lehet futni ebben az Adidas-cipőben, mint a korábbi szériák lábbelijeiben. Ez elsőre nem tűnhet soknak, de amikor valaki a két órát ostromolja, ott ennek egyértelműen döntő jelentősége van.

Minden idők legnagyobb maratonistája, Eliud Kipchoge volt az első, aki elérte az előtte sokak által sikertelenül kergetett mérföldkövet. 2019. október 12-én, Bécsben „laboratóriumi körülmények” között, az INEOS 1:59 Challenge-en 1:59:40.2 alatt száguldott végig a Praterben kijelölt pályán. Többek között az egymást folyamatosan cserélő 41 iramfutó miatt ezt nem lehetett csúcsként hitelesíteni, de a kenyai legenda így is örökre beírta magát az atlétika történelemkönyvének aranybetűs fejezetébe.

A nők között elsőként záró Tigst Assefa a 2022-es és a 2023-as berlini maratoni után „tette át a székhelyét” Londonba, két évvel ezelőtt másodikként zárt, tavaly 2:15:50-es világcsúccsal diadalmaskodott. Ezt szárnyalta túl a mostani viadalon kilenc másodperccel, 2:15:41-es eredménye a leggyorsabb olyan idő a hölgyek között, amit a férfiaktól külön futottak.

LONDONI MARATONI

Férfiak: 1. Sabastian Sawe (kenyai) 1:59:30 – világcsúcs, régi: 2:00:35, Kelvin Kiptum, 2023, Chicago, 2. Yomif Kejelcha (etióp) 1:59:41, 3. Jacob Kiplimo (kenyai) 2:00:28

Nők: 1. Tigst Assefa (etióp) 2:15:41 – világcsúcs, régi: 2:15:50, Tigst Assefa, 2025, London, 2. Hellen Obiri (kenyai) 2:15:53, 3. Joyciline Jepkosgei (kenyai) 2:15:55