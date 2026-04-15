Gyémánt Liga: bizonyos versenyszámokban emelkednek a pénzdíjak

2026.04.15. 16:50
Fotó: diamondleague.com
atlétika Gyémánt Liga pénzdíjak
Az idei évben a korábbiaknál több kiemelt pénzdíjas versenyszám lesz az atlétikai Gyémánt Ligában.

A szervezők szerdai bejelentése alapján a 9.24 millió dolláros összdíjazás nem változik, ugyanakkor minden viadalon már nyolc-nyolc kiemelt versenyszám lesz, amelyben a korábbihoz képest nagyobb lesz a nyereményalap.

A „Gyémánt+” megkülönböztetéssel ellátott számokból eddig viadalonként négy volt, az új elosztás alapján mostantól állomásonként két sprint vagy gátfutó-, két közép- vagy hosszútávfutó-, két ügyességi, illetve további két szám szerepel majd a kiemelt programban, a nemek közötti egyenlő elosztásban.

Az atléták győzelem esetén így versenyenként húszezer, a döntőn pedig akár hatvanezer dollárt is kereshetnek.

A normál pénzdíj nem változik, az első helyért alapesetben továbbra is tízezer, illetve harmincezer dollár jár.

A 15 állomásos Gyémánt Liga-sorozat május 16-án kezdődik Kínában, a kétnapos döntő Brüsszelben lesz szeptember 4-5-én.

 

