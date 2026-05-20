Kozák Luca győzött Savonában

Az olaszországi viadal eredményközlője szerint a 12.69 másodperccel magyar csúcstartó, Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák 12.86-tal ért célba. Ugyanennyivel zárt a finn Saara Keskitalo, de a célfotó Kozákot hozta ki győztesnek. Ebben a számban csak döntőt rendeztek.

Takács Boglárka 100 méter síkon – amelyen 11.06 másodperccel tartja a magyar rekordot – az első előfutamban 11.28-as eredménnyel második lett, a fináléban pedig 11.24-gyel negyedik. Az olasz Zaynab Dosso – aki az idei fedett-vb-n 60 méteren aranyérmes volt – 11.07-tel győzött, a bronzérmes luxemburgi Patrizia van der Weken 11.18-cal zárt.