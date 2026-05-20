Kozák Luca győzött Savonában

Kozák Luca győzött 100 m gáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának savonai bronz kategóriás versenyén.
Az olaszországi viadal eredményközlője szerint a 12.69 másodperccel magyar csúcstartó, Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák 12.86-tal ért célba. Ugyanennyivel zárt a finn Saara Keskitalo, de a célfotó Kozákot hozta ki győztesnek. Ebben a számban csak döntőt rendeztek.
Takács Boglárka 100 méter síkon – amelyen 11.06 másodperccel tartja a magyar rekordot – az első előfutamban 11.28-as eredménnyel második lett, a fináléban pedig 11.24-gyel negyedik. Az olasz Zaynab Dosso – aki az idei fedett-vb-n 60 méteren aranyérmes volt – 11.07-tel győzött, a bronzérmes luxemburgi Patrizia van der Weken 11.18-cal zárt.
Legfrissebb hírek
Népsport: két ugrásból két világcsúcs egy vb-döntőben!
Népsport
2026.05.10. 09:04
Ausztrália újabb sprintercsillagot talált
Atlétika
2026.05.07. 10:30
Népsport: Ulrike Meyfarth, a nyugatnémet flopkirálynő
Népsport
2026.05.04. 10:29
Ezek is érdekelhetik