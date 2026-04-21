A magyar női 4x100-as váltó is rajthoz áll a váltó-világbajnokságon

Másfél hét múlva szombaton kezdetét veszi a szabadtéri szezon első nagy világeseménye, a váltó-világbajnokság. A helyszín Gaborone lesz, a házigazda Botswana erős csapattal vesz részt a versenyen. A tavasszal kisebb sérülést szenvedő Letsile Tebogo a hírek szerint felépült, így a 4x100-as férfiváltóban ő is fut majd. Az afrikai ország 4x400-as férfiváltója tavaly világbajnok lett Tokióban, Collen Kebinatshipi az egyéni 400 métert is megnyerte a japán fővárosban.

Hat versenyszám lesz a május 2–3-i hétvégén, bemutatkozik a 4x100-as vegyes váltó is, Botswana mellett a jamaicaiak sem bízzák a véletlenre a sikeres szereplést: a tervek szerint korunk egyik legnagyobb nevű sprintere, Kishane Thompson és a Clayton ikrek, Tia és Tina is futni fog benne. Női vonalon két klasszisuk, Shericka Jackson és Elaine Thompson-Herah a női 4x100-ban lett nevezve, de ez nem zárja ki, hogy a mix váltóban is megmutassák magukat.

A szintén jamaicai, a tokiói világbajnokságon a 100 métert nagy meglepetésre megnyerő Oblique Seville-t a 4x100-as férfiváltóban láthatjuk majd. Az egy hónappal ezelőtt fedett pályás vb-címet ünneplők közül a 60 méteren aranyérmes Zaynab Dossót az olasz női 4x100-as váltóban, a 400 métert megnyerő Lurdes Gloria Manuelt a cseh női 4x400-as váltóban nevezték.

Magyar váltónak csupán egyetlen versenyszámban, női 4x100 méteren szurkolhatunk. A bő keretet Csóti Jusztina, Kozák Luca, Sulyán Alexa, Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka és Tóth Anna alkotja, közülük fog majd négy sprinter futni a rangos eseményen. A cél, hogy erős idővel kijutást érő helyre kerüljünk az Eb-kvalifikációs ranglistán.

A váltó-világbajnokságnak nagy tétje van, hiszen mind a hat versenyszám első nyolc helyezettje, azaz a döntőbe jutó együttesek, illetve a vasárnapi „vigaszágról” további négy-négy ország kijut a 2027-es, Pekingben sorra kerülő szabadtéri világbajnokságra. Ez azt jelenti, hogy a jövő évi szabadtéri vb váltó-versenyszámaira elérhető 16-16 kvótából 12-12-t most fognak kiosztani, a maradék négy-négy helyet pedig a 2027-es ranglistáról.

„És ez még nem minden!” – a váltó-világbajnokság szintén kvalifikációs eseménye az idén szeptember 11. és 13. között, a budapesti Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban megrendezendő atlétikai világdöntőnek is. A WA nálunk debütáló eseményén 4x100-as és 4x400-as mix váltó lesz a programban, mindkettőben nyolc csapat mutathatja meg magát. A váltó-vb első hat helyezettje mellett a 2026-os ranglista két-két legjobbja indulhat.