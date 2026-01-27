Metzben debütál 800 méteren Femke Bol

Az olimpiai bajnok holland sztáratléta szeptemberben nagy fölénnyel nyerte meg a 400 méter gát vb-aranyát Tokióban, majd októberben bejelentette, hogy új kihívásokra vágyik, ezért 2026-ban 800 méteren próbálja ki magát.

A mások mellett Molnár Attilával közösen, a svájci Laurent Meuwly csoportjában készülő Femke Bol sokáig nem nyilatkozott arról, mikor várható a debütálása a középtávfutó számban, most viszont bejelentette, hogy az ezüst kategóriás metzi viadalon fog először 800-on versenyezni.

A franciaországi viadal Bol egyik kedvence, amin 2023-ban és 2024-ben egyaránt megnyerte a 200 és 400 métert is.

A 25 éves atléta 2023-ban Budapesten és tavaly Tokióban is világbajnok lett 400 méter gáton, Magyarországon a 4x400-as holland váltóval is a csúcsra ért. A 2024-es párizsi olimpián a 4x400 méteres vegyesváltóval arany-, a női stafétával ezüstérmet ünnepelhetett, s van 400 méter gáton két bronzérme is Tokióból, illetve a francia fővárosból.