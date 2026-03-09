Nemzeti Sportrádió

Takács Boglárka nem indul a fedett pályás atlétikai vb-n

2026.03.09. 12:53
Takács Boglárka a szövetség, az edzője és a saját közös döntése alapján, mostantól inkább a szabadtéri szezonra készül (Fotó: Dömötör Csaba)
A 60 méteren országos csúcstartó Takács Boglárka nem indul a jövő héten sorra kerülő toruni fedett pályás atlétikai világbajnokságon.

Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek hétfőn elmondta, hogy Németh Roland tanítványa ugyan a ranglistán vb-szereplést érő helyen áll, ám a szövetség, az edzője és a saját közös döntése alapján, mostantól inkább a szabadtéri szezonra készül.

„Bogi erősebb száma a 100 és a 200 méter. A 60 méter ilyen szempontból a felkészülés eszköze és most az a döntés született, hogy innentől kezdve a birminghami szabadtéri Európa-bajnokság van a fókuszban” – nyilatkozott Scheidler, hangsúlyozva, hogy szakmai döntést hoztak.

Az elmúlt években rekordot rekordra halmozó Takács Bolgárka idei legjobbja 7.28 másodperc, a vb-szint pedig 7.20 mp. A sportszakmai igazgató kiemelte, hogy Kozák Luca 60 gáton, Illovszky Dominik 60 méteren és Molnár Attila 400 méteren – mindannyian a kvalifikációs szint teljesítésével – biztosan rajthoz áll majd a vb-n és a férfi 4x400 méteres váltó is ott lesz a mezőnyben. Hozzátette, a szintén gátas Eszes Dánielnek és az ötpróbázó Szűcs Szabinának megítélése szerint jó esélye van arra, hogy induljon Lengyelországban, míg a magasugró Bátori Lilianna és a rúdugró Klekner Hanga ugyan közel van ehhez, de az ő szereplésük jelen állás szerint nem valószínű.

 

 

