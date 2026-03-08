Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Jacob Kiplimo félmaratoni világcsúcsot futott Lisszabonban

2026.03.08. 17:32
Jacob Kiplimo (Fotó: Getty Images)
félmaraton atlétika Jacob Kiplimo
A 25 éves ugandai futó a lisszaboni félmaratoni versenyen 57:20 perc alatt teljesítette a 21.0975 kilométeres távot.

 

A 25 éves afrikai versenyző 57:20 perc alatt teljesítette a 21.0975 kilométeres távot, ezzel tíz másodperccel gyorsabb volt, mint az eddigi rekorder etióp Yomif Kejelcha, aki 2024-ben, Valenciában döntötte meg a csúcsot.

Kiplimo öt éve is világrekordot futott Lisszabonban – Kejelcha tőle vette el a csúcsot –, tavaly, Barcelonában pedig 56:42 perc alatt ért célba, de ezt az időt végül nem hitelesítették, mert úgy ítélték meg, hogy az előtte haladó jármű szélárnyékában futott, s ezzel nem megengedett előnyre tett szert.

 

