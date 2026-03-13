Öt magyar férfi versenyző döntős az öttusa Viwa Openen

Pénteken a férfiak elődöntőjével folytatódtak a küzdelmek a Viwa Open fedett pályás nemzetközi öttusaversenyen és országos bajnokságon a Ludovika Arénában, a két 24-es csoportból az első 12-12 sportoló jutott tovább a szombati fináléba. Nyolc magyar férfi versenyző jutott be a második szakaszba szerdán, négyen az A-, négyen a B-csoportban kaptak helyet.

Az A-csoportban nem jutottak sokáig a mieink az egyenes kieséses vívásban, bár ez Tárkányi Zsombornak óriási gondot nem jelentett, ugyanis a teljes elődöntős mezőny második legjobb mérlegét hozta össze csütörtökön (32–15), így a második kiemelt volt a csoportban, ennek is köszönhetően a kilencedik pozícióban zárta a vívást. A többieknek vívnia kellett a 16 közé jutásért, Koleszár Mihály (27–20, 9. kiemelt) ezt a kört sikerrel vette, utána viszont búcsúzott. Bőhm Csaba (25–22, 11.) és Gyepessy Domonkos (20–27, 20.) nem nyert asszót. Titas Puronas nyerte meg a számot. Az akadálypályán a szintén litván Jonas Kalaminskas (23.56) verhetetlen volt, de Tárkányi (30.23, 6.), Gyepessy (31.53, 7.) és Bőhm (32.33, 9.) is a csoport első felében végzett. Koleszár (36.04, 15.) lendületesen vágott neki a pályának, szépen haladt, de az „ufónál” (flying hoops) esett egyet, és ismételnie kellett. A 100 méteres gyorsúszást az akadálypályán nullázó német Fernand Mitterrand (53.71) teljesítette a leggyorsabban, Koleszár (55.47, 3.) és Bőhm (55.72, 4.) is gyors volt, Tárkányi (58.38, 16.) és Gyepessy (1:00.73, 21.) hátrébb végzett a medencében.

Tárkányi Zsombor a kilencedik helyről indult, és stabil kombinált számmal ötödikként jutott tovább, míg vele egyszerre ért be a 13.-ként startoló, harmadik legjobb laserrun-időt teljesítő (10:32) 2024-es világbajnok Bőhm Csaba. Bár olykor rontott a lövészetben, és voltak pillanatok, amikor a 12. helyről induló tavalyi Európa-bajnoki ezüstérmes Koleszár Mihály egy hellyel a vonal alá került, de az utolsó köre a lövészettel együtt jól alakult, és megelőzte a harmadikként rajtoló, elfáradó cseh Jan Tomant, 12.-ként stabilan bejutott a szombati fináléba. A 17 esztendős Gyepessy Domonkos erős kombit teljesített, a hatodik idő lett az övé (10:42), hármat előzött, és a 15. helyen búcsúzott. Kalaminskas simán nyerte meg a csoportot.

A B-csoportban az ötödik kiemelt Gáll András (28–21) két sikerrel a legjobb négyig ment, ott viszont nem tudta megállítani a számot is megnyerő brit Sebastian Forrestet, akinek 16. kiemeltként a 16 közé jutásért is vívnia kellett, így öt győzelemre volt szüksége a szám megnyeréséhez. Forrest a nyolc között éppen a két éve vb-ezüstérmes Szép Balázst (23–24, 9.) győzte le, aki így szintén két győztes asszó után esett ki. A Domján ikrek, a 18 esztendős Bendegúz (17–30, 21.) és Bence (17–30, 22.) nem nyertek asszót. Az akadályversenyben a német Platon Iefremenko győzött 24.03-mal, bár neki sietnie is kellett, mivel a vívásban találat nélkül kapott ki a lengyel Lukasz Gutkowskitól és csak 19. lett a számban. Szép Balázs rontás nélkül, 32.87-tel (14.) a középmezőnyben végzett, míg Gáll András esett egyet a billenő létráknál, és időt veszített (44.46, 22.). Domján Bendegúz 35.91-et (15.), Domján Bence 38.57-et (20.) ért el. Az uszodában a kínai Csen Jan tempózott a leggyorsabban (54.78), Szép Balázs 56.37-es (7.) ideje is erős volt, Gáll 57.22-es idejével a 12., Domján Bence 57.79-cel a 15., Domján Bendegúz 58.18-cal a 17. lett a számban.

Szép Balázs jól kombizott, a hetedik helyről egyet előzött, és Gáll Andrással egyetemben továbbjutott, utóbbi a 13. helyről, a bejutástól 18 másodperc hátránnyal kezdett, ám gyakorlatilag az első lövészet alatt ledolgozta ezt, és fokozatosan lépett előre, ötödik helyen lett döntős. Domján Bendegúz hetet előzve a 16., Domján Bence egyet előzve a 21. helyen búcsúzott. A brit Sebastian Forrest megőrizte vezető helyét.

A nap a nők B-döntőjével kezdődött el, amelyet Eszes Noémi nyert meg Darányi Zora és a lengyel Hanna Jakubowska előtt.

A szombat a döntő napja: a férfiak B-döntőjét 9 órakor kezdik meg (itt futnak az elődöntőben kiesettek), a „nagydöntőt” a nőknél 12, a férfiaknál 15 órai kezdettel rendezik meg. A nőknél tíz magyar döntős szerepel: az olimpiai bajnok Gulyás Michelle, a kétszeres vb-ezüstérmes Guzi Blanka, a vb-harmadik Erdős Rita, mellettük még Dulai Kinga, Herbák Emma, Mészáros Emma, Nyerges Réka, Rajncsák Diána, Varga Orsolya és Zemán Zóra harcolta ki a finálét.

ÖTTUSA

VIWA OPEN FEDETT PÁLYÁS NEMZETKÖZI ÖTTUSABAJNOKSÁG ÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, LUDOVIKA ARÉNA

ELŐDÖNTŐ, FÉRFIAK

A-csoport

1. Jonas Kalaminskas (litván) 1556 pont, 2. Ross Charlton (brit) 1547, 3. Marvin Dogue (német) 1546, …5. Tárkányi Zsombor 1537, 6. Bőhm Csaba 1537, …12. Koleszár Mihály 1525, …15. Gyepessy Domonkos 1496

B-csoport

1. Sebastian Forrest (brit) 1563, 2. Csen Paj-liang (kínai) 1552, 3. Grigorij Dokucsajev (orosz) 1550, …5. Gáll András 1543, 6. Szép Balázs 1543, …16. Domján Bendegúz 1513, …21. Domján Bence 1477

Mindkét csoportból az első 12 helyezett jutott be a döntőbe.

B-DÖNTŐ, NŐK

1. Eszes Noémi 1417, 2. Darányi Zora 1408, 3. Hanna Jakubowska (lengyel) 1406, …10. Gyugyi Laura 1344, 11. Bágyi Emese 1331, …16. Basa Lili 1312, 17. Herbák Hanna 1311, …20. Dobronyi Dorina 1275