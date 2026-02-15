Tenisz: De Minaur nyerte a rotterdami tornát

Aki nagy csatára számított a rotterdami keménypályás ATP 500-as torna döntőjében, annak csalatkoznia kellett. A fináléban a világranglista hatodikja, a kanadai Félix Auger-Aliassime és a 8. helyen álló ausztrál, Alex De Minaur nézett farkasszemet egymással, s az Australian Openen a negyeddöntőben a végső győztes Carlos Alcaraztól kikapó De Minaur szinte egy percre sem engedte ki a kezéből a kezdeményezést.

A tavalyi rotterdami torna döntőjében szintén Alcaraztól vereséget szenvedő „aussie” teniszező az első játszmában egyszer, a másodikban kétszer vette el ellenfele adogatását, ami elég is volt ahhoz, hogy 1 óra 17 perc alatt 6:3, 6:2-re győzzön, és újabb világranglista-pontokkal gazdagodjon.

TENISZ

ATP 500-as torna, Rotterdam

Döntő

Alex De Minaur (ausztrál)–Félix Auger-Aliassime (kanadai) 6:3, 6:2