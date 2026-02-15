Nemzeti Sportrádió

Tenisz: De Minaur nyerte a rotterdami tornát

V. H. L.V. H. L.
2026.02.15. 18:54
null
Alex De Minaur (Fotó: Getty Images)
Címkék
Félix Auger-Aliassime ATP 500 Alex De Minaur Rotterdam
Mindössze egy óra tizenhét perc kellett ahhoz Alex De Minaurnak a rotterdami keménypályás torna döntőjében, hogy 6:3, 6:2-re legyőzze a kanadaiak éljátékosát, Félix Auger-Aliassime-ot.

Aki nagy csatára számított a rotterdami keménypályás ATP 500-as torna döntőjében, annak csalatkoznia kellett. A fináléban a világranglista hatodikja, a kanadai Félix Auger-Aliassime és a 8. helyen álló ausztrál, Alex De Minaur nézett farkasszemet egymással, s az Australian Openen a negyeddöntőben a végső győztes Carlos Alcaraztól kikapó De Minaur szinte egy percre sem engedte ki a kezéből a kezdeményezést.

A tavalyi rotterdami torna döntőjében szintén Alcaraztól vereséget szenvedő „aussie” teniszező az első játszmában egyszer, a másodikban kétszer vette el ellenfele adogatását, ami elég is volt ahhoz, hogy 1 óra 17 perc alatt 6:3, 6:2-re győzzön, és újabb világranglista-pontokkal gazdagodjon.

TENISZ
ATP 500-as torna, Rotterdam
Döntő
Alex De Minaur (ausztrál)–Félix Auger-Aliassime (kanadai) 6:3, 6:2

 

Félix Auger-Aliassime ATP 500 Alex De Minaur Rotterdam
Legfrissebb hírek

Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától

Tenisz
2026.02.10. 12:44

Australian Open: máris búcsúzott a világranglista nyolcadik helyezettje

Tenisz
2026.01.19. 08:10

Sinner az első döntős a tenisz-világbajnokságon

Tenisz
2025.11.15. 16:42

ATP-vb: Alcaraz sima győzelme világelsőséget ért, De Minaur is továbbjutott

Tenisz
2025.11.13. 22:24

Zverev a sima vereséget elkerülte, de így is Sinner nyerte kettejük csatáját az ATP-világbajnokságon

Tenisz
2025.11.12. 22:30

Carlos Alcaraz győzelmével kezdődött a férfiak vb-je

Tenisz
2025.11.09. 22:19

Sinner nyert Párizsban, hétfőtől ő a világelső

Tenisz
2025.11.02. 16:20

Sinner lemosta a pályáról Zverevet a párizsi mestertorna elődöntőjében

Tenisz
2025.11.01. 19:35
Ezek is érdekelhetik