Öt ok, amiért érdemes a tavasz közeledtével elkezdeni a futást

Összegyűjtöttük, miért érdemes az év elején belevágni a futásba azoknak, akik még sosem űzték ezt a sportot, vagy hosszabb téli pihenő után térnének vissza az alapokhoz.



1. Az időjárás



A tavasz eleje az az időszak, amikor a legkellemesebb és ideális a hőmérséklet a szabadtéri edzésekhez: már nincs hideg, de még nincs túl meleg sem. Ha napsütés is társul hozzá, még szívesebben töltődik fel az ember a friss levegőn. A nyári kánikula berobbanása előtt érdemes kihasználni ezeket a hónapokat, ilyenkor lehet a legjobbakat futni és a leggyorsabb fejlődést elérni.

2. Az öltözködés



A téli, fagyos napok elteltével nem kell bajlódni a beöltözéssel, és nem kell attól sem tartanunk, hogy megfázunk, amikor – kezdő edzéstervek esetén – bele-belesétálunk a futásba, vagy netán beiktatunk egy rövidke pihenőt. Szerezzünk be magunknak egy-két tavaszi futóruhát és kiegészítőt, már ez motivál, hogy elinduljunk.

3. Az ébredő természet látványa



A szabadtéri edzés rengeteg szép látnivalót nyújt: lassan virágoznak a fák, zöldül a természet, csivitelnek a madarak. Még a városi fények is mások ilyenkor, és végre nem a lehangoló szürke eget kell bámulni. Edzés közben nézelődjünk, töltődjünk fel a látvánnyal, gyönyörködjünk a színekben, figyeljük a környezetünket.

4. Felkészülés a nyárra



Lehet, hogy most még távolinak tűnik, de nincs is olyan messze a strandszezon. Ha a télen lustaságból nem vágtunk bele, még most sem késő elkezdeni mozogni. Már heti három futás esetén el lehet mondani, hogy tettünk magunkért, az alakunkért, az egészségünkért. Ha a sportos életmód kialakításának köszönhetően pluszba még a táplálkozásra is jobban odafigyelünk, bátran és fitten vághatunk neki a nyárnak.

5. Tavaszi, nyár eleji célversenyek



A legjobb, hogy most következik az az időszak, amikor rengeteg futóverseny közül lehet válogatni, legyen az nagyobb városi rendezvény, terepverseny vagy akár kisebb, családias hangulatú esemény. Szinte majdnem mindenhol találhatunk kezdőknek megfelelő távot is, éppen ezért ha valaki kora tavasszal kezd el futni, már az öt kilométer teljesítése is reális cél lehet. Akit pedig egyszer beszippant a futóversenyek hangulata, nem lesz megállás.