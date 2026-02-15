Argentin támadó is érkezett a ZTE-hez – hivatalos

A brazil Marlon Santos érkezése után egy argentin támadót is bejelentett vasárnap a Zalaegerszeg, Lucas Alfonso a Tallerestől érkezik a délnyugat-magyarországi csapathoz.

A 19 éves játékos Olaszországban született, argentin-olasz kettős állampolgár. A klubhonlap beszámolója szerint ályafutása a Racing Club együttesénél indult, majd az Club Atlético Independiente csapatához került. Ezt követően tíz évet töltött a Quilmes Atlético Club kötelékében, ahol 2024-ben a másodosztályban 20 mérkőzésen lépett pályára a felnőttek között.

A Quilmestől igazolt a cordóbai Tallereshez, ahol az U21-es nemzeti bajnokság első szakaszában 12 mérkőzésen két gólt szerzett, a második szakaszban pedig szintén 12 találkozón lépett pályára, és egy gólt jegyzett.

A 184 centiméteres labdarúgó csatárként, szélsőként és támadó középpályásként is bevethető. Korábban négyszer pályára lépett az U18-as válogatottban.

„Őszintén mondom, hogy ez egy gyönyörű klub. A csapattársak és a klubnál dolgozó munkatársak is remek benyomást keltettek. Úgy gondolom, hogy ez kiváló lehetőség számomra, hogy megmutassam, ki vagyok és mire vagyok képes. Biztos vagyok benne, hogy sokat segít majd az itt töltött idő. Kész vagyok szakmailag és emberileg is fejlődni, tanulni. Megígérhetem, hogy valahányszor pályára lépek, a szurkolók egy olyan játékost látnak majd, aki mindent megtesz a társaiért és a klubért!” – olvasható a labdarúgó nyilatkozata a klubhonlapon.

Alfonso két és fél évre írt alá, további egy év opcióval, a ZTE-ben a 32-es mez lesz az övé.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Juventude –Brazília)

(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil)