Családban marad: összecsapott a röplabda Extraligában a két Vasas

Nem tudta megnehezíteni a nagyok dolgát a Vasas fiókcsapata, a TippmixPro női Extraliga negyeddöntőjének első mérkőzésén. Kőnig Gábor csapata eddig sok borsot tört a riválisok orra alá, hiszen több pontszerzés mellett megszerezték többek között a Békéscsaba skalpját is, az „anyacsapat” elleni találkozón két viszonylag szorosabb és egy nagyon sima játszmában szenvedtek vereséget. A párharc szerdán folytatódik ugyancsak a Folyondár utcában és várhatóan le is zárul.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

VASAS ÓBUDA–VASAS SC 3:0 (9, 18, 18)

Folyondár u., 160 néző. V: Varjasi, Árpás

VASAS ÓBUDA: ARIAIL 12, Leite 5, OHWOBETE 19, FEKETE F. 7, Sunderliková 3, Glemboczki 6. Csere: Juhár (liberó), Csereklye 2, Sinka 1, Ivanova 5, Boskó, Erőss. Edző: Janisz Athanaszopulosz

VASAS SC: Mihálszki 3, Zsombók A. 11, Kiss N. 2, KISS L. 14, Kokas, Botyánszki 4. Csere: Balogh E., Stankovics (liberók), Butor, Réthelyi, Teleki 3. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 6:3, 8:6, 15:7, 21:9. 2. játszma: 5:1, 6:5, 14:7, 21:12, 24:17. 3. játszma: 7:2, 9:6, 10:9, 14:12, 19:14, 21:18

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vasas Óbuda javára

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Ezúttal nem a megszokott felállásunkban játszottunk, de ennek ellenére is meggyőző volt a győzelmünk. Fiókcsapatunknak is jár az elismerés, mert küzdöttek, hajtottak minden labdáért.

Kőnig Gábor: – Mondhatnám, hogy jól kezdtünk, de ez aztán gyorsan átfordult: az elmúlt meccsekhez hasonlóan lagymatag volt az első játszma, amiben a Vasas is megnyitott bennünket, amivel nem igazán tudtunk mit kezdeni. A második és a harmadik szett már sokkal jobb volt, egy-két labdamenetnek kimondottan örültem, mert mertünk vagányok lenni, és a folytatásban is erre lesz szükségünk. Összességében elégedett vagyok, reális eredmény született.