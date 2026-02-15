Vladan Matics balesetet szenvedett Szegeden
A szeged.hu honlap számolt be arról, hogy vasárnap a városban balesetet szenvedett Vladan Matics, a Pick Szeged korábbi kézilabdázója és vezetőedzője.
A szeged.hu beszámolója szerint Vladan Matics a szegedi Fő fasoron szenvedett balesetet: vezetés közben rosszul lett, majd egy másik autónak ütközve felborult a kocsija.
A honlap úgy tudja, Matics könnyebb sérülést szenvedett a baleset következtében.
A szakember 2001-ben szerződött Szegedre játékosként, majd átvette az edzői feladatokat is: a 2006–2007-es idényben az ő irányításával szerezték meg a bajnoki címet a csongrádiak, majd a következő két évben a második helyen végeztek.
Matics nyártól a Pick Kézilabda Akadémia vezetője lesz, Kárpáti Krisztián helyét veszi át.
