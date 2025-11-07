Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: hiánypótló atlétikai komplexum Nyíregyházán

SZ. Z.SZ. Z.
2025.11.07. 08:55
FOTÓK: NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM ÉS KOVÁCS PÉTER
Címkék
Nyíregyháza ns-képeslap atlétika
Rovatunkban az elmúlt években megújuló vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Nyíregyházáról érkezett képeslap.


2022-ig nem volt Magyarországon korszerű, nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas fedett pályás atlétikai létesítmény. Ezt az űrt tölti be a Modern Városok Program kereteiben 7.5 milliárd forintból megvalósult Nyíregyházi Atlétikai Centrum.

A régi NYVSC-pálya helyén felépített 600 férőhelyes csarnokban hatsávos futópálya várja az atlétákat, amely a magasugrás, a távolugrás, a rúdugrás, valamint a súlylökés megrendezésére alkalmas pályafelülettel egyaránt rendelkezik. A csarnok kiszolgálóhelyiségeiben öltözőket, szertárakat, konditermeket, közvetítőállást és orvosi szobákat létesítettek.

A csaknem 12 ezer négyzetméter alapterületű sportcentrumban a fedett pályás atlétikai csarnok mellett egy 400 méteres szabadtéri atlétikai pályát és egy 48 férőhelyes sportszállót alakítottak ki. A szabadtéri, térvilágítással is ellátott atlétikai pályához 570 férőhelyes lelátót építettek, a sportolók kényelmét és felkészülését a sportszállóban kétágyas szobák, étterem és közösségi terek szolgálják.

A nyíregyházi fedett pálya kihasználtságát a legjobb magyar atléták mellett a régió többi országának, többek között Romániának, Szlovákiának és Ukrajnának a sportolói növelik, akik a téli felkészülésükből több hetet is itt töltenek.

 

Nyíregyháza ns-képeslap atlétika
