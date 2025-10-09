Nemzeti Sportrádió

Gyulai Miklós támogatja a mezei futás felvételét a téli olimpia programjába

2025.10.09. 12:24
Gyulai Miklós (Fotó: Kovács Péter)
Gyulai Miklós téli olimpia mezei futás Magyar Atlétikai Szövetség
Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke üdvözli és támogatja, hogy a mezei futás felkerüljön a 2030-as téli olimpia műsorára.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) munkacsoportot hozott létre annak feltérképezésére, hogy havas-jeges sportok mellett milyen más sportágak szerepelhetnének a téli játékokon. Az első javaslatok között ott van a mezei futás vagy a terepkerékpározás.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke az MTI érdeklődésére elmondta: abszolút támogatja a kezdeményezést, mert új terület nyílhat meg az atlétika számára, ennek révén pedig még nagyobb tömegeket lehet bevonni a sokszínű sportágba.

Hozzátette, hogy amikor édesapja, Gyulai István – a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt főtitkára, aki 2006-ban hunyt el – még élt, már akkor is felvetődött az ötlet a mezei futás olimpiai programba illesztéséről, de a terv akkor megrekedt.

„A mezei futás versenyeit eleve ősszel és télen, vagy kora tavasszal rendezik. Kétféle verseny létezik, az egyikben inkább dagonyás, sáros terepen kell teljesíteni, a másikban pedig főleg a futásé a főszerep, nem pedig az extrém körülményekhez való alkalmazkodásé. A vb-ket, Eb-ket főleg utóbbi jellemzi” – fogalmazott.

 

