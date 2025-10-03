Gyulai Miklós: Molnár Attila óriási lehetőség előtt áll, világsztárokkal edzhet

A 400-on fedett pályás Európa-bajnok versenyző szeptember 27-én az M1 aktuális csatornának jelentette be döntését, és pénteken az M4 Sport Nemzeti Sporthíradóban szóba került, hogy ennek volt negatív visszahangja is, mivel edzője, Karlik Pál úgy nyilatkozott, kész tények elé állították.

Gyulai Miklós hangsúlyozta, megdöbbentő, hogy egyesek egy ilyen hírből bulvárhírt csinálnak, hiszen itt „pozitív szenzációról” van szó.

„Molnár Attila óriási lehetőség előtt áll, világsztárokkal edzhet majd egy csapatban” – fogalmazott, utalva arra, hogy az olimpiai és világbajnok Femke Bol is ennek a csoportnak a tagja.

Gyulai Miklós úgy vélte, Karlik Pálnak, aki 2021 óta irányítja Molnár Attila felkészítését, büszkének kell lennie az elért eredményekre.

Az évet értékelve Gyulai Miklós elmondta, ez volt a legeredményesebb az elnöki pályafutása során. Hozzátette, Molnár Attila fedett pályás Eb-aranya, a 4x400-as váltó szintén fedett pályás vb-bronza, valamint a kalapácsvető Halász Bence szabadtéri világbajnoki harmadik helye mellett az utánpótlás-világversenyeken is kiválóan szerepeltek a magyar atléták. A MASZ-elnök kiemelte, olimpiai ciklusokban gondolkodnak, a fő cél 2028, azaz Los Angeles, de a jövő évi Európa-bajnokság mérföldkő lehet az ötkarikás játékokig vezető úton.