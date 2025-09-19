Atlétikai vb: Világos Adriana bejutott a gerelyhajítás döntőjébe

Az első két dobása még elmaradt az idén látott formájától, de aztán harmadikra már sikerült messzire dobnia a gerelyt: 66.06 méteres eredményével jócskán túlszárnyalta a 62.50 méteres döntős szintet, és megnyerte vele a csoportját is.

„Kicsit stresszesebbre sikerült, mint ahogyan szerettem volna. Megint a végére maradt, hogy eldőljön, dobhatok-e szombaton is. A budapesti vébé és a párizsi olimpia selejtezőjéről elég rossz emlékeim vannak, de talán a pluszstressz is segített abban, hogy most kijött ez a hatvanhat méter. Remélem, ez önbizalmat ad a döntőre is. Már tudom, hogy képes vagyok rá, csak össze kell szedni magam, és egy nagyot pihenni. Nagyon boldog vagyok, innen már csak élveznem kell, hogy ott leszek a döntőben” – mondta a 21 éves Világos Adriana a Nemzeti Sportnak.

A női gerelyhajítás fináléja szombaton magyar idő szerint 14:05-kor kezdődik.