A szakadó esőben is izgalmas döntőkkel, versenycsúcsokkal zárult az atlétikai vb

Hatalmas izgalmakat tartogatott a vb zárása. A kilencedik napra még egy utolsó „tűzijátékkal” készültek nekünk a szervezők. Mindkét favorit, az olimpiai és vb-címvédő, világcsúcstartó Jaroszlava Mahucsih és az őt az idén háromszor is legyőző Nicola Olyslagers is 193 centin szállt be a női magas fináléjába. A többi 14 induló már 188-on megtette ugyanezt.

Közben rögtön az első futószámban jött is az első meglepetés. Az olimpiai bajnok Keely Hodgkinson nem tudott az élre állni a női 800 méter elején, a címvédő Mary Moraa elé férkőzött, így a kenyai diktálta a tempót. A csengetés után kicsit mintha vissza is fogta volna magát és ezzel a britet is, aki később előretört. Ő fordult be elsőként a célegyenesbe, de többen is aggasztóan közel voltak hozzá. Végül nem Moraa, hanem egy másik kenyai, Lilian Odira volt, aki begyújtotta a rakétákat, és 1:54.62-es versenycsúccsal elsőként haladt át a célvonalon. Hodgkinsont még az elé szó szerint benyúló Georgia Hunter Bell is megelőzte, így meg kellett elégednie a bronzéremmel.

Az 1500 méter két klasszisa, Jakob Ingebrigtsen és Cole Hocker is 5000-en szerette volna megmenteni a vb-jét. Fő számukban előbbi az előfutamban búcsúzott, az olimpiai bajnokot pedig egy körrel később kizárták. Vasárnap a norvég a szokásos taktikáját választotta, beállt a sor végére, majd négy körrel a vége előtt ritmust váltott, és az élre tört. Ám valószínűleg a teljes szezonon át tartó sérülése miatt még nem volt meg ehhez az ereje, a csengetésnél már a vert mezőnyben volt. Viszont az amerikai Hocker óriási hajrával megnyerte a versenyt úgy, hogy addig csak szépen megbújt a többiek között. A francia Jimmy Gressier, a 10 000 méter meglepetésgyőztese ismét jó taktikát választott, ami ezúttal bronzérmet ért neki.

Aztán eleredt az eső. Pontosítunk: a monszuneső. Nyilván a sokat ígérő váltók előtt… A női magast a sorsdöntő része előtt meg is állították (Mahucsih ekkor már hibázott egyet 197 centin, Olyslagers nem), a férfi diszkosz kezdete előtt pedig letakarták a dobókört.

A szervezők a futóknak nem kegyelmeztek, öt perc várakozás után a férfi 4x400 első embereit már a rajthoz is szólították. Hidegrázós versenyt kaptunk, Botswana és a döntőbe újrafutás után bejutó Egyesült Államok párharcába Wayde Van Niekerk az utolsó emberek előtt Dél-Afrikát is visszahozta. Őrületes négyszázat láthattunk a végén, Rai Benjamin fordult be elsőként a célegyenesbe, aki ekkor ritmust váltott, Busang Collen Kebinatshipi lemaradni látszott, még Zakithi Nene is elé került. Ám a botswanaiak történetének első világbajnokát nem lehetett megtörni! Volt még ereje arra, hogy visszaelőzze a riválisait, és újabb aranyat nyerjen hazájának. A célfotó az amerikaiakat hozta ki ezüstérmesként Dél-Afrikával szemben. Az első és a harmadik között hét század volt a különbség.

Az amerikaiak a komplett váltójukat lecserélték az elődöntőhöz képest női 4x400-on. Ez bizonyos szempontból érthető volt, hiszen így minden idők második leggyorsabbja, Sydney McLaughlin-Levrone is bekerült a csapatba. Mire a 400 m sík világbajnoka megkapta a botot, a másik három sprinterük már eldöntötte a versenyt. A 26 éves szupersztárnak már csak az idővel kellett versenyeznie, 3:16.61-nél állította meg az órát, ami új versenycsúcs.

Az utolsó versenyszám döntötte el a férfi tízpróbát. Az 1500 méter előtt csupán 15 pont volt a különbség a német Leo Neugebauer és az amerikai Kyle Garland között – előbbi javára. A kétnapos küzdelem végén még ebben a szakadó esőben is helytálltak, Neugebauer jobban futott riválisánál, az olimpiai ezüstérmes felállhatott a dobogó tetejére.

Női 4x100-on a jamaicai legenda, Shelly-Ann Fraser-Pryce pályafutása utolsó futásán ezüstéremnek örülhetett. A 38 éves ikon a 17. vb-érmét nyerte meg. A karibiaknak nem volt ellenszerük az Egyesült Államok váltójára, amelynél a kezdő ember, Melissa Jefferson-Wooden a 100 és a 200 után teljessé tette a triplázását. Twanisha Terry és Kayla White után Sha'Carri Richardsonnak már ünnepelni is volt lehetősége az utolsó métereken.

Eredetileg a férfi 4x100 zárta volna a vb-t, de a sors másképp akarta. A győztes amerikai váltó befutóembere, Noah Lyles elégedetlenül értékelt a futam után – ő többet akart, mint győzni. Világcsúcsot szeretett volna, de a körülmények elvették tőlük a lehetőséget.

Már az Olyslagers sikerével véget érő magasugrás is rég befejeződött, amikor megjöttek a diszkoszvetők. A balesetveszélyes fináléban az osztrák Lukas Weisshaidinger a földre is került, a csúszós dobókör nem könnyítette meg a résztvevők dolgát. Sokáig úgy tűnt, hogy a litván világrekorder, Mykolas Alekna alkalmazkodott a legjobban, 67.84 méterre szállt második kísérletével sokáig vezette a versenyt. Ám jött a svéd Daniel Stahl, aki utolsóra 70 méter fölé dobta ki a diszkoszt (70.47), pályafutása harmadik vb-sikerét aratva.

20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

Döntők. Férfiak. 5000 m. Világbajnok: Cole Hocker (Egyesült Államok) 12:58.30, 2. Isaac Kimeli (Belgium) 12:58.78, 3. Jimmy Gressier (Franciaország) 12:59.33, 4. Ky Robinson (Ausztrália) 12:59.61, 5. Biniam Mehary (Etiópia) 12:59.95, 6. Nico Young (Egyesült Államok) 13:00.07. 4×100 m váltó. Vb: Egyesült Államok (Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey, Noah Lyles; Ronnie Baker, Trayvon Bromell, T'Mars McCallum) 37.29, 2. Kanada (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse) 37.55, 3. Hollandia (Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok, Elvis Afrifa) 37.81, 4. Ghána (Ibrahim Fuseini, Benjamin Azamati, Joseph Paul Amoah, Abdul-Rasheed Saminu) 37.93, 5. Németország (Julian Wagner, Marvin Schulte, Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah) 38.29, 6. Japán (Kojke Juki, Janagita Hiroki, Kirju Josihide, Uzava Towa) 38.35. 4x400 m váltó. Vb: Botswana (Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori, Busang Collen Kebinatshipi; Leungo Scotch) 2:57.76, 2. Egyesült Államok (Vernon Norwood, Jacory Patterson, Khaleb McRae, Rai Benjamin; Demarius Smith, Christopher Bailey, Jenoah McKiver, Bryce Deadmon) 2:57.83, 3. Dél-Afrika (Lithe Pillay, Udeme Okon, Wayde van Niekerk, Zakithi Nene; Leendert Kokemoer) 2:57.83, 4. Belgium (Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Alexander Doom, Daniel Segers) 2:59.48, 5. Katar (Ammar Iszmail Jahia, Basszem Hemeida, Iszmail Dudai Abakar, Abderrahman Szamba) 3:01.64, 6. Nagy-Britannia (Lee Thompson, Toby Harries, Lewis Davey, Charles Dobson) 3:03.05. Diszkosz. Vb: Daniel Stahl (Svédország) 70.47, 2. Mykolas Alekna (Litvánia) 67.84, 3. Alex Rose (Szamoa) 66.96, 4. Matthew Denny (Ausztrália) 66.57, 5. Mario Alberto Díaz (Kuba) 64.71, 6. Andrius Gudzius (Litvánia) 63.43. Tízpróba. Vb: Leo Neugebauer (Németország) 8804, 2. Ayden Owens-Delerme (Puerto Rico) 8784, 3. Kyle Garland (Egyesült Államok) 8703, 4. Niklas Kaul (Németország) 8538, 5. Johannes Erm (Észtország) 8431, 6. Heath Baldwin (Egyesült Államok) 8337

Nők. 800 m. Vb: Lilian Odira (Kenya) 1:54.62, 2. Georgia Hunter Bell (Nagy-Britannia) 1:54.90, 3. Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia) 1:54.91, 4. Sarah Moraa (Kenya) 1:55.74, 5. Sage Hurta-Klecker (Egyesült Államok) 1:55.89, 6. Audrey Werro (Svájc) 1:56.17. 4x100 m váltó. Vb: Egyesült Államok (Melissa Jefferson-Wooden, Twanisha Terry, Kayla White, Sha'Carri Richardson; Jacious Sears) 41.75, 2. Jamaica (Shelly-Ann Fraser-Pryce, Tia Clayton, Tina Clayton, Jonielle Smith; Jodean Williams) 41.79, 3. Németország (Sina Mayer, Rebekka Haase, Sophia Junk, Gina Lückenkemper) 41.87, 4. Nagy-Britannia (Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Desiree Henry, Daryll Neita) 42.07, 5. Spanyolország (Esperanca Cladera, Jael Bestué, Paula Sevilla, Maria Isabel Pérez) 42.47, 6. Franciaország (Marie-ange Rimlinger, Sarah Richard, Helene Parisot, Gémima Joseph) 42.81. 4x400 m váltó. Vb: Egyesült Államok (Isabella Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler, Sydney McLaughlin-Levrone; Alexis Holmes, Rosie Effiong, Quanera Hayes, Brirton Wilson) 3:16.61, 2. Jamaica (Dejanea Oakley, Stacey Ann Williams, Andrenette Knight, Nickisha Pryce; Roneisha McGregor) 3:19.25, 3. Hollandia (Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Femke Bol; Myrte van der Schoot) 3:20.18, 4. Belgium (Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Camille Laus, Helena Ponette) 3:22.15, 5. Lengyelország (Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Justyna Swiety-Ersetic, Natalia Bukowiecka) 3:22.91, 6. Norvégia (Josefina Tomine Eriksen-Aks, Amalie Iuel, Astri Ertzgaard, Henriette Jaeger) 3:23.71. Magas. Vb: Nicola Olyslagers (Ausztrália) 200, 2. Maria Zodzik (Lengyelország) 200, 3. Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna) és Angelina Topics (Szerbia) 197-197