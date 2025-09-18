Atlétikai vb: 18 századon múlt, hogy Sydney McLaughlin-Levrone csodát tesz

Minden jegy elkelt a tokiói atlétikai világbajnokság csütörtöki programjára. A Japán Nemzeti Stadion lelátója szerencsére fedett, így legalább a szokás szerint lelkes nézősereg nyugodtan várhatta az esőt, amit estére az előrejelzések mutattak.

A klasszikus, stadionban zajló versenyszámokban a magasugró Bátori Lilianna volt az utolsó magyar, akit még nem láthattunk. A 18 éves tehetség bemutatkozására sem kellett tovább várni.

A 18 éves Bátori Lilianna (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az első 183 centis ugrásán még az izgalom jelei mutatkoztak, de aztán következőre már nagyon tisztán átjutott a léc felett. A 188 centit elsőre a lábával verte le, majd ugyanúgy sikerült másodikra javítania. A vízválasztónak a 192 centi ígérkezett a döntőbe jutást illetően. Huszonnégyen voltak versenyben ezen a kritikus magasságon.

Közben eleredt az eső, a fiatal magyar második kísérleténél már vizes körülmények uralkodtak a pályán. Sajnos nem is tudta átugrani, de a harmadik lehetősége még ott volt. Ez lett a legjobb ugrása ezen a magasságon, szinte a teljes testével átjutott a léc felett, de a vádlijával beleakadt. U18-as és U20-as Európa-bajnokunk a 20. helyen zárta élete első vb-jét a felnőttek között.

A venezuelai Yulimar Rojas hosszan tartó sérülés után tért vissza ezen a vb-n. Minden idők legjobb női hármasugrója a selejtezőben 14.49 méterre jutott, amivel egyből bejutott a döntőbe. A csütörtöki fináléban nem tudott csatlakozni az ötszörös világbajnokok táborához, 14.76-tal bronzérmes lett a kubai Leyannis Pérez és a dominikai közösségbeli Thea Lafond mögött.

Kiegyenlített versenyre számíthattunk férfi gerelyhajításban. Négy nagy név meccsét várhattuk, Julian Weber, Neeraj Chopra, Anderson Peters és Arshad Nadeem is megérett az újabb nagy sikerre. Végül ebből a szempontból meglepetés született, London olimpiai bajnoka, Kershorn Walcott valamit előhúzott a tudásából, és 13 év után ismét megnyert egy nagy világversenyt.

Kershorn Walcott ismét előhúzott valamit a régiből (Fotó: Getty Images)

Bemutatkozott a világbajnokságon a 800 méter olimpiai bajnoknője, Keely Hodgkinson rögtön az első előfutamban futhatott. A 23 éves brit végig kontroll alatt tartotta az eseményeket, és 1:59.79-nél állította meg az órát.

200 méteren elődöntőket rendeztek, a hölgyek versenyében az amerikai Melissa Jefferson-Wooden továbbra is megállíthatatlannak tűnik (22.00), de a jamaicaiak címvédője, Shericka Jackson is életjelet adott magáról (21.99).

A férfiaknál a három nagyágyú közül a címvédő Noah Lyles erőt demonstrált, 19.51-gyel a világ idei legjobbját futotta. A meglepetésre készülő jamaicai Bryan Levell így nem alhat nyugodtan, a jamaicai 19.78-cal győzött a második futamban a botswanai favorit Letsile Tebogo (19.95) előtt. Kenneth Bednarek 19.88-cal biztosította a helyét a pénteki döntőben.

Noah Lylesnak volt mit ünnepelnie (Fotó: Getty Images)

Mire elérkeztünk a 400 méter döntőihez, már állt a víz a pályán. Ez nem zavarta a férfimezőny legfiatalabb tagját, a 2004-es születésű Busang Collen Kebinatshipit, aki elbírta az esélyesség terhét. A fiatal botswanai erősen kezdett, majd a hosszú egyenesben már csak a dél-afrikai Zakithi Nene haladt vele azonos iramban. Aztán a célegyenesbe már egyértelműen elsőként fordult be. A győzelme annak ellenére sem forgott veszélyben, hogy a kettes, „surranó” pályán a trinidadi Jereem Richards jól hajrázott. Kebinatshipi 43.53-mal nyert, amivel megerősítette a tizedik helyét az örökranglistán. Richards 43.72-vel ezüstérmes lett, a három botswanai közül Bayapo Ndori is felállhatott a dobogóra.

A botswanai Busang Collen Kebinatshipit a vizes pálya sem zavarta meg (Fotó: Getty Images)

Az este végére maradt a női egykörös finálé, amiben Sydney McLaughlin-Levrone a szédületes elődöntőbeli futásával nagyon magasra tette a lécet saját magának. A 48.29-es amerikai csúccsal a világrekord is elérhető közelségbe került neki, és kimondott célja volt, hogy túlszárnyalja a keletnémet Marita Koch 1985-ös 47.60-át.

Ennek megfelelően határozottan kezdett, de két legnagyobb riválisa, a kilencesen futó Marileidy Paulino és a bahreini Szalva Eid Naszer is tudta tartani vele a lépést. Ám nem azért, mert az amerikai lassan haladt volna, hanem épp ellenkezőleg! A célegyenesbe szinte egyszerre érkeztek meg, McLaughlin-Levrone-nak még maradt ereje hajrázni. Lehagyta ellenfeleit, az utolsó métereken pedig már csak az órával versenyzett. Az ideje 47.78 lett, 18 századra volt attól, hogy csodát tegyen – nem véletlenül volt nagyon dühös és csalódott minden idők egyik legzseniálisabb futása ellenére is. Paulino is áttörte a 48 másodperces álomhatárt (47.95), ahogyan Eid Naszer is rendkívül erős, 48.16-os időt futott.