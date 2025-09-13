Halász Bence: Nagyon nagy kedvvel vágok neki a világbajnokságnak

– Hogyan mentek az edzések?

– A nyolcvanszázalékos páratartalom kihívást jelent, de nehézséget nem okoz, jól mentek az edzések. Az akklimatizációval nem volt gond, már a pekingi átszállásnál át tudtam állni, nem volt semmi probléma vele.

– Teljesen más állapotban jött ki a vb-re, mint kétezerhuszonegyes olimpiára?

– Az olimpia előtt fél évvel megműtöttek, most viszont nem volt semmilyen hátráltató tényező. Már az alapozás is jól sikerült, a felkészülést gond nélkül végig tudtam csinálni a szezon előtt. Az augusztusi eredmények jól mutatják, hogy sikerült előrelépni, nagyon nagy kedvvel vágok neki a világbajnokságnak. Remélem, hogy mind távolságban, mind helyezésben kijön, ami bennem van. Nem lesz könnyű, mert erős a mezőny, de a stabilitás, amit az elmúlt másfél hónapban mutattam, olyan önbizalmat adhat, amibe bármilyen nehéz helyzetben bele lehet kapaszkodni.

Halász Bence (Fotó: Dömötör Csaba)

– Az eddigiek alapján tízes skálán hányasra értékeli az évét?

– Eddig egy kilences, már csak a pont hiányzik az i-ről. Az utóbbi években mindig az volt a tendencia, hogy csak a világversenyekre jöttem formába, az idén ezen sikerült változtatnunk. A nagyobb edzésmunka utáni pihenésből, formába hozás nélkül tudtam rendre nyolcvan méter felett dobni. Az utóbbi hetekben már zajlott az élesítés, bizakodó vagyok, hogy meg lehet fejelni az eddigieket is.

– Hétfő reggel jön a férfi kalapácsvetés selejtezője, addig mi vár önre?

– Szombaton utazunk át Tocsigiből Tokióba, az utolsó dobóedzést ott fogjuk megcsinálni. Aztán vasárnap jön a „tonizálás”, szeretnék már versenyezni, mert rég volt az utolsó. Sokat gondolok rá, hogyan szeretnék beállni a dobókörbe, remélem, meg is tudom valósítani az elképzelteket. Még arra is oda kellett figyelni, hogy miután a tréningeken leizzadtunk, az erősen klimatizált, lehűtött belső terekben meg ne fázzunk. Nem múlhat az ilyen apróságokon a siker!