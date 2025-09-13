Halász Bence: Nagyon nagy kedvvel vágok neki a világbajnokságnak

– Hány nappal a világbajnokság előtt utaztak ki Japánba?
– Szeptember ötödikén indultunk el, másnap késő délután érkeztünk meg Tocsigiba. A helyszín már ismerős volt, a tokiói olimpia előtt is itt edzőtáboroztunk, akkor is nagyon tetszett. Ugyanolyan jó minőségű minden, mint négy évvel ezelőtt, bármire van szükségünk, azt a helyiek, nem túlzás, futva teljesítik. A japán embereknek örömet szerez, hogy segíthetnek a vendégeiknek, most éppen nekünk.
– Hogyan mentek az edzések?
– A nyolcvanszázalékos páratartalom kihívást jelent, de nehézséget nem okoz, jól mentek az edzések. Az akklimatizációval nem volt gond, már a pekingi átszállásnál át tudtam állni, nem volt semmi probléma vele.
– Teljesen más állapotban jött ki a vb-re, mint kétezerhuszonegyes olimpiára?
– Az olimpia előtt fél évvel megműtöttek, most viszont nem volt semmilyen hátráltató tényező. Már az alapozás is jól sikerült, a felkészülést gond nélkül végig tudtam csinálni a szezon előtt. Az augusztusi eredmények jól mutatják, hogy sikerült előrelépni, nagyon nagy kedvvel vágok neki a világbajnokságnak. Remélem, hogy mind távolságban, mind helyezésben kijön, ami bennem van. Nem lesz könnyű, mert erős a mezőny, de a stabilitás, amit az elmúlt másfél hónapban mutattam, olyan önbizalmat adhat, amibe bármilyen nehéz helyzetben bele lehet kapaszkodni.
– Az eddigiek alapján tízes skálán hányasra értékeli az évét?
– Eddig egy kilences, már csak a pont hiányzik az i-ről. Az utóbbi években mindig az volt a tendencia, hogy csak a világversenyekre jöttem formába, az idén ezen sikerült változtatnunk. A nagyobb edzésmunka utáni pihenésből, formába hozás nélkül tudtam rendre nyolcvan méter felett dobni. Az utóbbi hetekben már zajlott az élesítés, bizakodó vagyok, hogy meg lehet fejelni az eddigieket is.
– Hétfő reggel jön a férfi kalapácsvetés selejtezője, addig mi vár önre?
– Szombaton utazunk át Tocsigiből Tokióba, az utolsó dobóedzést ott fogjuk megcsinálni. Aztán vasárnap jön a „tonizálás”, szeretnék már versenyezni, mert rég volt az utolsó. Sokat gondolok rá, hogyan szeretnék beállni a dobókörbe, remélem, meg is tudom valósítani az elképzelteket. Még arra is oda kellett figyelni, hogy miután a tréningeken leizzadtunk, az erősen klimatizált, lehűtött belső terekben meg ne fázzunk. Nem múlhat az ilyen apróságokon a siker!
|A MAGYAR CSAPAT
|Férfiak: Enyingi Patrik és Molnár Attila (mindkettő 400 méter), Venyercsán Bence (20 és 35 km gyaloglás), Böndör Márton (rúd), Halász Bence, Rába Dániel és Szabados Ármin (mindhárom kalapács).
Nők: Takács Boglárka (100 és 200 méter), Szabó Nóra (maratoni), Kozák Luca és Tóth Anna (mindkettő 100 m gát), Mátó Sára (400 m gát), Spiller Tiziana (20 km gyaloglás), Madarász Viktória (35 km gyaloglás), Bátori Lilianna (magas), Klekner Hanga (rúd), Németh Zsanett (kalapács)
A 20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG ELSŐ NÉGY NAPJÁNAK PROGRAMJA
Szombat. 0.30: 35 km gyaloglás, nők, döntő. 0.30: 35 km gyaloglás, férfiak, döntő. 2.00: diszkosz, nők, selejtező, A-csoport. 3.55: súly, férfiak, selejtező. 3.55: diszkosz, nők, selejtező, B-csoport. 4.30: 100 m, férfiak, selejtező. 4.55: 4x400 m vegyes váltó, előfutamok. 11.05: 3000 m akadály, férfiak, előfutamok. 11.30: távol, nők, selejtező. 11.55: 100 m, nők, előfutamok. 12.05: rúd, férfiak, selejtező. 12.50: 1500 m, nők, előfutamok. 13.35: 100 m, férfiak, előfutamok. 14.10: súly, férfiak, döntő. 14.30: 10 000 m, nők, döntő. 15.20: 4x400 m vegyes váltó, döntő
Vasárnap. 0.30: maratoni, nők, döntő. 2.00: kalapács, nők, selejtező, A-csoport. 2.35: 1500 m, férfiak, előfutamok. 3.45: kalapács, nők, selejtező, B-csoport. 4.28: 100 m gát, nők, előfutamok. 11.35: 400 m, férfiak, előfutamok. 11.40: magas, férfiak, selejtező. 12.12: diszkosz, nők, döntő. 12.25: 400 m, nők, előfutamok. 13.20: 100 m, nők, elődöntő. 13.40: távol, nők, döntő. 13.45: 100 m, férfiak, elődöntő. 14.07: 1500 m, nők, elődöntő. 14.30: 10 000 m, férfiak, döntő. 15.13: 100 m, nők, döntő. 15.20: 100 m, férfiak, döntő
Hétfő. 0.30: maratoni, férfiak, döntő. 2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport. 2.05: rúd, nők, selejtező. 2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok. 3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport. 4.20: 400 m gát, nők, előfutamok. 12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok. 12.40: távol, férfiak, selejtező. 12.49: rúd, férfiak, döntő. 13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok. 14.00: kalapács, nők, döntő. 14.06: 100 m gát, nők, elődöntő. 14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő. 14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő. 15.20: 100 m gát, nők, döntő
Kedd. 12.35: 800 m, férfiak, előfutamok. 12.40: hármas, nők, selejtező. 13.36: magas, férfiak, döntő. 13.40: 110 m gát, férfiak, elődöntő. 14.01: kalapács, férfiak, döntő. 14.05: 400 m, nők, elődöntő. 14.35: 400 m, férfiak, elődöntő. 15.05: 1500 m, nők, döntő. 15.20: 110 m gát, férfiak, döntő