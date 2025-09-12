Atlétika: a nagy párharcok vb-je jöhet

Színes egyéniségek sora szeretne felérni a csúcsra a tokiói világbajnokság kilenc napjában, de ez csak 44 egyéni versenyszámban következhet be. Pedig ennél sokkal több, némelyik számban egy komplett döntőnyi klasszis ácsingózik a vb-címre.

FÉRFI 100 ÉS 200 MÉTER

A világ leggyorsabb embere, a jamaicai Kishane Thompson nemrég a jamaicai bajnokságon olyan gyorsan futotta le a 100 métert, mint 2015 óta senki. Ha képes lenne megismételni a 9.75 másodperces idejét, azzal karrierje első nagy címét szerezhetné meg. Ám ehhez olyan csillagokat kell maga mögé utasítania, mint a budapesti világbajnokságon triplázó Noah Lyles vagy a 200 méter olimpiai bajnoka, Letsile Tebogo. Az amerikai és a botswanai mindkét rövid sprintszámban összecsaphat egymással.

NŐI 400 MÉTER

Sydney McLaughlin-Levrone már hatszor döntött világcsúcsot 400 m gáton – legutóbb az olimpián, 50.37-es „űridővel” –, megértjük, hogy 2025-re új kihívásokat keresett magának. A Grand Slam Track-sorozat philadelphiai állomásán 100 m síkon 11.21-gyel, 100 m gáton 12.70-nel bizonyította sokoldalúságát, a világbajnokságra pedig a 400 m síkot nézte ki magának. Két éve már futott 48.74-et, egy hónapja az amerikai bajnokságon pedig 48.90-et. Ha a vb-n legyőzi a dominikai Marileidy Paulinót és a bahreini Szalva Eid Naszert is, akkor tényleg ő a sportág királynője!

FÉRFI 1500 MÉTER

Egy biztos: a közép-hosszútávfutók közül Jakob Ingebrigtsennek lesznek a legfrissebbek a lábai Tokióban. A 24 éves norvég fedett pályán a vb-n és az Eb-n is megcsinálta az 1500, 3000 méteres duplázást, de utána szabadtéren egyszer sem láthattuk makacs sérülése miatt. A világbajnokság előtti vlogjaiban látottak alapján mégsem lehet őt leírni, jó formában, ereje teljében érzi magát. Ha valaki, akkor ő képes lehet versenyhiánnyal is jól szerepelni 1500-on és 5000-en egyaránt. Több riválisára is nagyon oda kell majd figyelnie azonban, a 2005-ös születésű holland Niels Laros az augusztus végén Zürichben futott 3:29.20-as idejével ott kopogtat az ajtón.

NŐI 100 M GÁT

Ez az a versenyszám, amelyben nagyjából nyolc olyan futó van, akinek a győzelme egyáltalán nem lenne meglepetés. Tízen futottak már 12.40-et vagy még jobbat az idén úgy, hogy nincs köztük az Európa-bajnok lengyel Pia Skrzyszowska, vagy a 60 m gát világrekordere, a bahamai Devynne Charlton… Az amerikai Masai Russell érkezik a világ idei legjobb eredményével a japán fővárosba (12.17), de Grace Stark, Tobi Amusan, Nadine Visser és Ackera Nugent is óriási formában van.

FÉRFI DOBÓSZÁMOK

Szerencsére a Gyulai István Memorialon 83.18 métert dobó kalapácsvetőnk, Halász Bence révén mi is reménykedhetünk egy (arany)éremben, de ehhez nem máson, mint az olimpiai és vb-címvédő kanadai Ethan Katzbergen át vezethet az útja. Szintén kimagasló eredmény, várhatóan 91-92 méter kellhet gerelyhajításban is a győzelemhez, a német Julian Weber és az indiai Neeraj Chopra is 2025-ben törte át a 90 méteres álomhatárt. A két diszkoszvető klasszis, a litván világcsúcstartó Mykolas Alekna és a nála stabilabbnak tűnő szlovén Kristjan Ceh is fordulatos csatát vívhat egymással.

NŐI MAGASUGRÁS

Úgy tűnik, hogy a tavaly Sztefka Kosztadinova 1987 óta fennálló világrekordját egy centivel túlszárnyaló Jaroszlava Mahucsih jelentős kihívót kapott a vb-re. A 2024-ben Párizsban 210 centit ugró ukránt az idén az ausztrál Nicola Olyslagers a fedett pályás vb mellett három Gyémánt Liga-fordulóban is legyőzte. Ha az ausztrál a záró estén is képes lesz megismételni 204 centis teljesítményét, azzal nagyon feladhatja a leckét nagy nevű riválisának.



A 20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA

Szombat. 0.30: 35 km gyaloglás, nők, döntő. 0.30: 35 km gyaloglás, férfiak, döntő. 2.00: diszkosz, nők, selejtező, A-csoport. 3.55: súly, férfiak, selejtező. 3.55: diszkosz, nők, selejtező, B-csoport. 4.30: 100 m, férfiak, selejtező. 4.55: 4x400 m vegyes váltó, előfutamok. 11.05: 3000 m akadály, férfiak, előfutamok. 11.30: távol, nők, selejtező. 11.55: 100 m, nők, előfutamok. 12.05: rúd, férfiak, selejtező. 12.50: 1500 m, nők, előfutamok. 13.35: 100 m, férfiak, előfutamok. 14.10: súly, férfiak, döntő. 14.30: 10 000 m, nők, döntő. 15.20: 4x400 m vegyes váltó, döntő

Vasárnap. 0.30: maratoni, nők, döntő. 2.00: kalapács, nők, selejtező, A-csoport. 2.35: 1500 m, férfiak, előfutamok. 3.45: kalapács, nők, selejtező, B-csoport. 4.28: 100 m gát, nők, előfutamok. 11.35: 400 m, férfiak, előfutamok. 11.40: magas, férfiak, selejtező. 12.12: diszkosz, nők, döntő. 12.25: 400 m, nők, előfutamok. 13.20: 100 m, nők, elődöntő. 13.40: távol, nők, döntő. 13.45: 100 m, férfiak, elődöntő. 14.07: 1500 m, nők, elődöntő. 14.30: 10 000 m, férfiak, döntő. 15.13: 100 m, nők, döntő. 15.20: 100 m, férfiak, döntő

Hétfő. 0.30: maratoni, férfiak, döntő. 2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport. 2.05: rúd, nők, selejtező. 2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok. 3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport. 4.20: 400 m gát, nők, előfutamok. 12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok. 12.40: távol, férfiak, selejtező. 12.49: rúd, férfiak, döntő. 13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok. 14.00: kalapács, nők, döntő. 14.06: 100 m gát, nők, elődöntő. 14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő. 14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő. 15.20: 100 m gát, nők, döntő

Kedd. 12.35: 800 m, férfiak, előfutamok. 12.40: hármas, nők, selejtező. 13.36: magas, férfiak, döntő. 13.40: 110 m gát, férfiak, elődöntő. 14.01: kalapács, férfiak, döntő. 14.05: 400 m, nők, elődöntő. 14.35: 400 m, férfiak, elődöntő. 15.05: 1500 m, nők, döntő. 15.20: 110 m gát, férfiak, döntő

Szerda. 12.05: hármas, férfiak, selejtező. 12.10: gerely, férfiak, selejtező, A-csoport. 12.30: 200 m, nők, előfutamok. 13.11: rúd, nők, döntő. 13.15: 200 m, férfiak, előfutamok. 13.45: gerely, férfiak, selejtező, B-csoport. 13.49: távol, férfiak, döntő. 14.00: 400 m gát, nők, elődöntő. 14.30: 400 m gát, férfiak, elődöntő. 14.57: 3000 m akadály, nők, döntő. 15.20: 1500 m, férfiak, döntő

Csütörtök. 12.05: 5000 m, nők, előfutamok. 12.15: magas, nők, selejtező. 12.23: gerely, férfiak, döntő. 12.55: 800 m, nők, előfutamok. 13.55: hármas, nők, döntő. 14.02: 200 m, férfiak, elődöntő. 14.24: 200 m, nők, elődöntő. 14.45: 800 m, férfiak, elődöntő. 15.10: 400 m, férfiak, döntő. 15.24: 400 m, nők, döntő

Szeptember 19., péntek. 10.33: hétpróba, nők, 100 m gát. 11.20: hétpróba, nők, magas. 12.30: gerely, nők, selejtező, A-csoport. 13.00: 5000 m, férfiak, előfutamok. 13.30: hétpróba, nők, súly. 13.45: 800 m, nők, elődöntő. 13.50: hármas, férfiak, döntő. 14.00: gerely, nők, selejtező, B-csoport. 14.15: 400 m gát, férfiak, döntő. 14.27: 400 m gát, nők, döntő. 14.38: hétpróba, nők, 200 m. 15.06: 200 m, férfiak, döntő. 15.22: 200 m, nők, döntő

Szeptember 20., szombat. 0.30: 20 km gyaloglás, nők, döntő. 2.00: diszkosz, férfiak, selejtező, A-csoport. 2.25: tízpróba, férfiak, 100 m. 2.50: 20 km gyaloglás, férfiak, döntő. 3.00: súly, nők, selejtező. 3.05: tízpróba, férfiak, távol. 3.35: diszkosz, férfiak, selejtező, B-csoport. 4.30: hétpróba, nők, távol. 4.45: tízpróba, férfiak, súly. 12.00: hétpróba, nők, gerely. 12.05: tízpróba, férfiak, magas. 12.35: 4x400 m váltó, férfiak, előfutamok. 12.54: súly, nők, döntő. 13.00: 4x400 m váltó, nők, előfutamok. 13.25: 4x100 m váltó, férfiak, előfutamok. 13.45: 4x100 m váltó, nők, előfutamok. 14.05: gerely, nők, döntő. 14.11: hétpróba, nők, 800 m (utolsó szám). 14.29: 5000 m, nők, döntő. 14.55: tízpróba, férfiak, 400 m. 15.22: 800 m, férfiak, döntő

Szeptember 21., vasárnap. 2.05: tízpróba, férfiak, 110 m gát. 2.55: tízpróba, férfiak, diszkosz, A-csoport. 4.05: tízpróba, férfiak, diszkosz, B-csoport. 4.35: tízpróba, férfiak, rúd, A-csoport. 5.20: tízpróba, férfiak, rúd, B-csoport. 10.35: tízpróba, férfiak, gerely, A-csoport. 11.47: tízpróba, férfiak, gerely, B-csoport. 12.30: magas, nők, döntő. 12.35: 800 m, nők, döntő. 12.47: 5000 m, férfiak, döntő. 13.10: diszkosz, férfiak, döntő. 13.20: 4x400 m váltó, férfiak, döntő. 13.35: 4x400 m váltó, nők, döntő. 13.49: tízpróba, férfiak, 1500 m (utolsó szám). 14.06: 4x100 m váltó, nők, döntő. 14.20: 4x100 m váltó, férfiak, döntő

A kezdési időpontok magyar idő szerint vannak feltüntetve. A vb-t az M4 Sport élőben közvetíti.