Jöhet az i-re a pont! – Szendrei Zoltán jegyzete

AHHOZ KÉPEST, hogy 2025-re átmeneti évként tekintettek az atlétika honi képviselői, legjobbjaink már három sporttörténelmi sikert is elértek az idén. Az egész kezdődött a fedett pályás szezonnal, amelyben Molnár Attila nem akármelyik számban, hanem az egyik legtöbbek által űzött és gyakorolt sprintszámban, 400 méteren ünnepelhetett Európa-bajnoki címet. Apeldoornban klasszisokhoz méltó magabiztossággal vette az előfutamot és az elődöntőt is, majd a fináléban sikerült visszavernie a lengyel Maksymilian Szwed támadását. Hat századmásodperc megmaradt az előnyéből, ami azt jelentette, hogy a fedett Eb-k történetében első magyarként lett aranyérmes síkfutószámban.

Aztán két héttel később jött az újabb csoda, a magyar 4x400-as férfiváltó egyike volt azon öt nemzetnek, amely vállalta a Kínába utazást és versenyzést. A jutalom szintén egy újabb „első”, azaz az első magyar váltóérem világversenyen. Molnár Attila mellett vastagon kivette a részét a bronzérmes teljesítményből Enyingi Patrik, Kovács Árpád és Wahl Zoltán is.

A szabadtéri szezonban a mieinknek a csapat Európa-bajnokság volt az első igazán fontos megméretés. A kiemelkedő 2023-as szereplésünknek köszönhetően Madridban már a kontinens legjobb 16 országa között gyűjtögethettük a pontokat. Ez annyira jól sikerült a többek között mindhárom versenyszámában magyar csúcsot elérő Takács Boglárka vezérletével, hogy Ukrajnát, Finnországot és Litvániát megelőzve kiharcoltuk az európai elitben maradást.

Extra adalékként pedig ott volt a hatalmas közönségsikert hozó Gyulai István Memorial, a telt házas Nemzeti Atlétikai Központban a rúdugró szupersztár Armand Duplantis világrekordja mellett nekünk Molnár Attila újabb országos csúcsa, illetve Halász Bence 83.18 méteres eredménye is legalább annyira élénken él az emlékezetünkben. Olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk 2025-ben egyértelműen szintet lépett, budapesti dobásánál senki sem tudott nagyobbat az idén. Ráadásul már nem csupán a célversenyén megy jól neki, hanem stabilan képes „kihajítani a világból” a 7.26 kilogrammos szert. A legutóbbi öt fellépésén mindig eljutott legalább egyszer, de általában többször a 80 méteres határ fölé.

2025. szeptember 16. a magyar atlétika piros betűs ünnepe lehet, ha megszerzi az első sikerünket a szabadtéri vb-k immár 42 éve íródó történetében. Pontosítunk: megszerzi az első sikerét! Kedd délután kettőkor mindenki a képernyő elé, mert ilyen izgalmas „i-re történő pontfeltételt” nem mindennap láthat az ember!

