Molnár Attila kiengedi a benne szunnyadó fenevadat a Gyulai Memorialon

Bár csak kisebb izomsérülése volt Molnár Attilának, ő komolyan vette a gyógyulást, ezért az elmúlt két hónapját erre fordította. Ez idő alatt úgy érezte magát, mint a ketrecbe zárt fenevad, amelyet a Gyulai István Memorialon mindenképpen szeretne kiengedni a 400 méteres síkfutás alatt. Többek között erről is beszélgettünk fedett pályás Európa-bajnokunkkal, ahogy szóba került az is, hogy a szurkolók nemcsak a nemzetközi sztárok miatt tölthetik meg a Nemzeti Atlétikai Központot, de ő is egy ország kedvence lett a 2023-as világbajnokság óta. Azt a pillanatot is felidéztük, amikor két éve először állt rajthoz a vb-n, illetve azt is elmondta, mit szeretne kérni a hazai szurkolóktól a kedd esti versenye alatt, amelyre 19 óra 10 perckor kerül sor.