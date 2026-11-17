A bal oldalon, az ellenfél térfelén Szoboszlai Dominik leveszi, megjátssza a középen a támadást kísérő Sallai Rolandot, de nem áll meg, lohol tovább, kéri vissza a labdát. Már a tizenhatoson belül járva meg is kapja, s egyből, állítás nélkül centerez, a középen érkező Varga Barnabás pedig a kapuba lő.

Nem képzeletbeli álomakció – bár lehetne az is… –, hanem a grúzok elleni második magyar gól forgatókönyve. Egy tökéletes ellencsapás leirata, ami azért is különleges, mert egy különleges trió kooprodukciójában született meg. Mert ha a Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Varga Barnabás hármas nem is jár a BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) vagy az MSN (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar) trió nyomdokain, nekünk hasonlóan kivételes. Ők hárman a Marco Rossi-csapat támadójátékának kulcsszereplői, akikkel összehasonlíthatatlanul veszélyesebb a nemzeti együttes futballja – még ha velük a gyepen is előfordulnak olyan rémes félidők, mint amilyen az első volt Tbilisziben.

De alighanem ők kellenek ahhoz is, hogy változzon a meccskép – ahogyan Grúziában is történt. Elvégre a felidézett gólon kívül is ez a három futballista ijesztgette leginkább Giorgi Mamardasvilit – először jó egy óra játék után, amikor Varga Barnabás fejjel megcsúsztatott labdájával viharzott el Sallai Roland, majd igyekezett önzetlenül megjátszani a támadást a túloldalon kísérő Szoboszlai Dominikot, labdája azonban elakadt az egyik grúz védőben.

S bár a hármas együttes jelenléte sem jelent garanciát a sikerre, és nyilvánvalóan velük sem nyerünk mindig, a válogatott (és a szurkolók) győzelembe vetett hite bizonyosan megsokszorozódik, ha a trió a kezdőcsapat tagja.

Eddig 24 olyan mérkőzést játszott a nemzeti csapat, amelyen ők hárman az első perctől a gyepen lehettek, ezeken 11 győzelem és hét döntetlen született, hatszor pedig vereség lett a vége. Ez 45.8 százalékos győzelmi mutató. Nem jobb, mint a Rossi-éra összátlaga, de az biztos, hogy velük azért gólérzékenyebb a gárda.

A számok is ezt mutatják. Ha csak az idei Nemzetek Ligája három idegenbeli mérkőzését vesszük alapul, a válogatott Varga és Sallai nélkül az ukránok ellen Nagyszombatban 1.36-os xG-t (a helyzetek minősége alapján várható gólszám) produkált, Belfastban az északírek ellen pedig egy gyér 1.14-eset. Egyik meccsen sem szerepelt az AEK Athén, illetve a Galatasaray légiósa. Ezzel szemben Tbilisziben 1.89-es xG-t hozott össze, ami mindjárt jobb támadójátékról árulkodik. S lehet azt mondani, hogy a grúz válogatott – pláne Hvicsa Kvarachelia nélkül – gyengébb a másik kettőnél, olyan nagyon sokkal aligha.

Az biztos, hogy az északírek ellen győzelmi kényszerben pályára lépő válogatott elsősorban a Szoboszlai, Sallai, Varga trióban bízhat, és abban, hogy az a 33 gól, amit „összerántott” azon a 24 meccsen, amikor együtt szerepelt a trió, kedd este növekszik. (A 2023-as Magyarország–Bulgária Eb-selejtezőn jó tíz percet tölthetett együtt a hármas a pályán – akkor szerepelt először együtt –, de azt a játékidőt cikkünk szempontjából nem tekintettük relevánsnak.)

Azt sem bánjuk, ha nem csak eggyel, de az biztos, hogy a remélt továbbjutáshoz a triónak – vagy valamelyik tagjának – meg kell villannia. S minthogy hárman eddig összesen 49 gólt értek el a válogatottban (Szoboszlai Dominik 18-at, Varga Barnabás 16-ot, Sallai Roland 15-öt), az 50. különösen értékes lehet.

NS-SZAKÉRTŐ Fotó: Nemzeti Sport Preisinger Sándor, NB I-es gólkirály, ötszörös válogatott támadó: – Még nem kaptak gólt az északírek ebben a Nemzetek Ligája-kiírásban, de nem is találkoztak igazán jó csatársorral – majd most! A belfasti meccsen Varga Barnabás és Sallai Roland sem játszhatott sérülés miatt, velük teljesen más a magyar válogatott támadójátéka. A Puskás Arénában azért be szoktunk találni, bízom benne, most is így lesz, és nem egy gólt szerzünk. Semmiképpen sem várok jó meccset, a tét miatt elképzelhető, hogy az északírek beássák magukat a kapujuk elé és a védekezésre össz­pontosítanak. Korai magyar gól jót tenne a mérkőzésnek. Az baj, hogy Willi Orbán és Vitális Milán eltiltás miatt nem léphet pályára, utóbbi már bizonyította, hogy fontos játékos a középpályán, előbbi pedig a védelem tartópillére. Kíváncsi vagyok, hogyan oldja meg a pótlásukat Marco Rossi szövetségi kapitány, Csinger Márk mellé nehéz olyan futballistát tenni, akivel a szokásos módon magabiztos a védelem.

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