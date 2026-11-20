Videó: Szoboszlai és Cimikasz egymás ellen – kiderült, ki a gyorsabb és kinek jobb a frizurája
Szórakoztató kihívásban vett részt a Liverpool labdarúgócsapatának két játékosa, Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimikasz.
A két futballistának különböző állításoknál kellett megfordulnia akkor, amikor egyikük úgy érezte, az adott kérdéskörben éppen ő a jobb. Így például kiderült, kettőjük közül ki a gyorsabb, ki rúgja jobban a szögleteket, vagy melyikük kapna nagyobb eséllyel sárga lapot. Azt is eldöntötték, melyik országban jobb a konyha és a nyaralási lehetőség.
A videó itt tekinthető meg:
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