A két futballistának különböző állításoknál kellett megfordulnia akkor, amikor egyikük úgy érezte, az adott kérdéskörben éppen ő a jobb. Így például kiderült, kettőjük közül ki a gyorsabb, ki rúgja jobban a szögleteket, vagy melyikük kapna nagyobb eséllyel sárga lapot. Azt is eldöntötték, melyik országban jobb a konyha és a nyaralási lehetőség.

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