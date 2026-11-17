A 62 éves szakember tavaly, a bélrákból való felépülése után tért vissza a munkába, júniusban pedig második alkalommal vette át a Blackburn irányítását. A klub keddi hivatalos közleményében azonban Tony Mowbray úgy fogalmazott, egészségügyi állapota miatt most kénytelen megint távozni a vezetőedzői posztról.

Sajnálatos módon az egészségügyi problémáim miatt fel kell állnom a Blackburn Rovers vezetőedzői posztjáról. Rendkívül büszke vagyok erre a csapatra. Az elkötelezettségünknek és a professzionalizmusunknak hála emlékezetes teljesítményeket és győzelmeket tudtunk felmutatni, nagyszerű volt velük együtt dolgozni

– fogalmazott a szakember.

Mowbray a közleményben köszönetet mondott a szakmai stábnak, a szurkolóknak és a klub vezetőségének is, egyúttal arra kérte a nyilvánosságot, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletét.

A tréner második blackburni időszaka egyébként kimondottan biztatóan alakult: bár az idény előtt sokan kiesőjelöltként tekintettek a Roversre, a csapat jelenleg a 13. helyen áll a Championshipben, mindössze három pontra lemaradva a rájátszást érő pozícióktól. A Tóth Balázst is foglalkoztató együttes a válogatott szünet előtti utolsó mérkőzésén 2–1-re legyőzte a West Ham Unitedet.

A vasárnapi, Burnley elleni összecsapáson már Damien Johnson és Mike Dodds irányítja a Roverst a klub tájékoztatása szerint.