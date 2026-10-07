Harry Kane elcserélné a személyes sikereket egy válogatott trófeára

A szigetországiak csapatkapitánya kedden két góllal járult hozzá a csehek 3–0-s legyőzéséhez a Nemzetek Ligája A divíziójában, ráadásul a vezetést jelentő cseh öngól is az ő beadása után született. A 33 éves csatár 125. alkalommal öltötte magára a nemzeti csapat mezét, ezzel utolérte az angol örökrangsor élén az egykori kapus Peter Shiltont. A gólokat tekintve pedig tovább javította csúcsát és már 91-nél jár.

Azonban mindezt örömmel elcserélné egy trófea begyűjtésére Kane, aki az előző két Európa-bajnokságon döntőig, a nyári világbajnokságon pedig bronzéremig vezette a háromoroszlánosokat.

„Egy trófea megnyerése a válogatottal pályafutásom és valamennyiünk karrierjének legnagyobb megtiszteltetése lenne. Túl sok idő telt el a legutóbbi sikerünk óta – utalt Anglia 1966-os világbajnoki címére Kane, akit a hajrában történt lecserélésekor állva tapsolt meg a Wembley közönsége. – Az, hogy az elmúlt időszakban többször is nagyon közel kerültünk ehhez, még jelentősebb célkitűzéssé tette, növelve a vágyat, hogy átéljük ezt az élményt. Szóval mindenképp elcserélném mindezt arra, hogy nyerjünk valamit Angliával.”

Kérdésre kitért az Aranylabdára is a Bayern München futballistája, aki klubjában és a válogatottban 73-szor volt eredményes az elmúlt idényben.

„Jólesik, hogy ott van a nevem a listán, ez annak az eredménye lehet, hogy sok jó dolgot vittem végbe. Büszke vagyok a rekordokra, amiket elértem, és persze arra is, hogy olyan elismerésekre jelölnek, mint az Aranylabda” – fogalmazott Kane, aki előtt legutóbb 2001-ben Michael Owen érdemelte ki angolként ezt a díjat.

„Lenyűgöző. Megérdemli a reflektorfényt és a dicséretet” – méltatta játékosát Thomas Tuchel. Anglia szombaton 7–0-s győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként, így a legutóbbi két találkozón összesen tízszer volt eredményes, a német szövetségi kapitány pedig úgy véli, együttese előrébb tart, mint a nyár végén, így pozitívnak látja az összképet, ugyanakkor folyamatos fejlődésre ösztönzi csapatát.