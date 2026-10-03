Nemzetek Ligája: gyerekek nézik a szomszédunkban az angolokat

VALAKINEK KEDVES EMLÉK a spanyolok elleni 1–4: Dion Drena Beljót, a horvát válogatott csatárát az egyenlítést, majd végül túl sokat nem érő góljáról kérdezték az angolok elleni szombati mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón: „Pályafutásom kedvenc gólja, nem is tudok többet mondani róla. Nagy teher került le a vállamról, a csatárokat a gólok alapján ítélik meg, akárhogy is játszanak."

A Dinamo Zagreb támadójának története érdekes. Három évvel ezelőtt hívták be először a válogatottba, még az Eb-selejtezőre, kétszer kapott lehetőséget, azóta azonban most először, 24 évesen szavazott neki bizalmat a Slavko Dalicot hosszú idő után váltó, a kispadra visszatérő Slaven Bilic. Beljo 48 tétmeccsen 38 gólt szerzett a tavasszal záruló idényben, és egyáltalán nem lassított, hiszen 12 fellépésen 11-szer volt eredményes eddig az új idényben. A világbajnokságról lemaradt – így az első fordulóban rendezett, 4–2-es Anglia–Horvátország csoportmeccsről is –, az ott aranyérmes spanyol csapatra azért kicsit ráijesztett a minap. S amellett, hogy egyszer szeretne részt venni a vb-n, Anglia ellen megszakítaná rossz sorozatát: vele a pályán eddig csak kikapott Horvátország (a csehek elleni győzelmet a kispadról figyelte).

A Brighton 19 éves horvát tehetsége, Luka Vuskovic legutóbb Pau Cubarsíval cserélt mezt, nem kérdés, hogy a következő évek két meghatározó belső védője játszott egymás ellen. Lamine Yamal után az Aranylabda másik várományosa, a válogatottban is csúcsformában futballozó, két NL-meccsen két gólt szerző Harry Kane okozhat neki fejtörést. Mindkét együttesnek fontos lenne a győzelem szombaton, hiszen úgy tűnik, a futballvilág trónját elfoglaló Spanyolország megállíthatatlan, a nyolc közé jutásra nincs esélye a horvátoknak és az angoloknak egyszerre.

„A Premier League-ben nyújtott teljesítményem, valamint az Angliában szerzett tapasztalatom segít abban, hogy erre a mérkőzésre felkészültebben érkezzek, mint amilyen az elveszített vb-csoportmeccsen voltam a nyáron."

A mérkőzést Rijekában rendezik, de a hangulat sajátságos lesz: még a Franciaország elleni 2025 márciusi Nemzetek Ligája-negyeddöntőn büntette meg az UEFA a horvát szövetséget a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt. Az elrendelt zárt kaput a Magyarországon is jól ismert módszerrel lehet kikerülni, gyerekek töltik meg a stadiont, a hírek szerint hat-hétezer néző lesz így. Anglia egyszer már pórul járt ilyen körülmények között, Budapesten 2022-ben több mint 38 ezer gyerek és kísérőik előtt kapott ki 1–0-ra a mieinktől Szoboszlai Dominik tizenegyesből szerzett góljával.

HÁROM EMLÉKEZETES MÉRKŐZÉS 2007. november 21., Eb-selejtező: Anglia–Horvátország 2–3 A kvalifikáció utolsó fordulójában döntetlennel mindkét válogatott megváltotta volna jegyét az osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokságra a selejtezőcsoport első és második helyezettjeként – aztán mi lett ebből... A londoni Wembley-ben a kapus Scott Carson óriási hibája is kellett (Niko Kranjcar távoli bombájánál) a horvátok kétgólos előnybe kerüléséhez, s bár Anglia 0–2-ről egyenlített, a 77. percben a csereként bevetett Mladen Petric hajszálpontos lövésével győztek a horvátok, megnyerték csoportjukat – és az angolok helyett az oroszokat vitték magukkal az Eb-re, akik aztán el is masíroztak az elődöntőig. 2018. július 11., vb-elődöntő: Horvátország–Anglia 2–1 – hosszabbításban A horvátok tizenegyesekkel gyűrték le az oroszországi világbajnokság nyolcaddöntőjében Dániát, majd a negyeddöntőben a házigazda együttest is, nem csoda, hogy a négy között jó néhány játékosuk nem csak a száján vett levegőt. Parádés szabadrúgásból már az 5. percben megszerezte a vezetést Kieran Trippier az angoloknak, akik ezt követően a legnagyobb helyzeteket is kihagyták, s erre a 68. percben ráfizettek. Ivan Perisic fejjel egyenlített, sőt ugyanő kisvártatva kapufát lőtt, mintegy jelezve, erőre kaptak a horvátok, akik aztán a hosszabbításban az angol védők mélázását kihasználó Mario Mandzukic révén begyötörték a győztes gólt. Horvátország végül ezüstérmes lett, Anglia pedig negyedik. 2026. június 17., vb-csoportkör: Anglia–Horvátország 4–2 Az idei észak-amerikai világbajnokság egyik legjobb meccsén az esélyesebbnek vélt angolok félelmetes nyomás alá helyezték a horvátokat, akik azonban nem törtek meg, Harry Kane mindkét góljára válaszoltak az első félidőben. A térfélcserét követően azonban nem volt kérdés, kié lesz a három pont, a szigetországiak szétfutották ellenfelüket, 4–2-re megnyerték a sokáig emlékezetes csoportmérkőzést. Sokan fel is tették a kérdést: ha az angolok így tudnak futballozni, miért nem látjuk tőlük gyakrabban?

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Horvátország–Anglia, Fiume (Tv: Spíler1)

20.45: Spanyolország–Csehország, Oviedo (Tv: Spíler2)