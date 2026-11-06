NL: Palmer nincs, a Bellingham-fivérek viszont ott vannak az angolok keretében

Miután szeptemberben sérülés miatt kikerült az angol válogatott keretéből, ezúttal meghívót sem kapott Thomas Tucheltől Cole Palmer. A Chelsea játékosa klubja eddigi összes meccsén pályára lépett ebben a Premier League-idényben, azonban a Tuchel mégsem szavazott neki bizalmat az év utolsó kerethirdetésekor. Palmer az elmúlt két évben mindössze háromszor lépett pályára az angol válogatottban – derül ki a The Athletic cikkéből.

Phil Foden szintén nem került be, azonban visszatért a korábban sérülés miatt kimaradó Declan Rice, valamint Ben White is.

Első meghívóját kapta Jobe Bellingham, aki testvérével, Jude-dal akár együtt is pályára léphet Horvátország vagy Spanyolország ellen. Szintén debütálhat a felnőttek között a Fulham középpályása, Josh King, aki ugyan részt vett az angolok világbajnokság előtti edzőtáborában, percekhez nem jutott.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)

Védők: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter Milan), Ben White (Arsenal)

Középpályások: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Támadók: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern München), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)