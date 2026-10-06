Nemzeti Sportrádió

Harry Kane beállította Shilton rekordját, Anglia magabiztosan verte meg a cseheket

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.06. 22:36
A társrekorder Harry Kane döntő szerepet vállalt az angol sikerben (Fotó: Getty Images)
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Anglia Nemzetek Ligája Peter Shilton Csehország Harry Kane
Az angol labdarúgó-válogatott 3–0-ra győzött Csehország ellen a Nemzetek Ligája A-divíziójában. Harry Kane duplázott, Vladimír Coufal pedig öngólt vétett.

Anglia a spanyolok elleni 3–2-es vereség után két győzelemmel javított a Nemzetek Ligájában, Csehország viszont három forduló után nulla ponttal látogatott Londonba. A hazai kezdőben kapott helyet Harry Kane, aki ezzel beérte az eddigi angol válogatottsági rekordert, a 125. válogatottsága után visszavonuló Peter Shiltont.

Az első félidőben Trent Alexander-Arnold szabadrúgását még szépen védte Lukas Hornicek, de a 27. percben megszerezte a vezetést Anglia: Harry Kane beadása nem volt veszélyes, ám Vladimír Coufal – nem érzékelve, hogy nincs a közelében hazai játékos – menteni akart, de a saját kapujába vágta a labdát négy méterről.

A 40. percben már nem kellett cseh segítség az angol gólhoz, ismét jobbról érkezett a beadás, ezúttal Morgan Rogers tette szépen, állítgatás nélkül középre a labdát, amelyet az érkező Harry Kane közelről a hálóba helyezett. Ezzel megszerezte a 90. gólját válogatott mezben, tovább növelve előnyét az angol örökranglistán.

Kane a második félidőben is eredményes volt, Lewis Hall szögletét a hosszúról fejelte a jobb sarokba, Hornicek csak beljebb tudta segíteni a labdát. 

A harmadik találat már nem jött össze Kane-nek, akit a 82. percben lehívott a pályáról Thomas Tuchel. A Bayern csatára vastaps közepette hagyta el a pályát, a kivetítőn pedig megjelent Shilton és az ő képe is, valamint a százhuszonötös szám. Az eredmény már nem változott, Anglia sorozatban harmadszor nyert, de a hátránya maradt három pont a Horvátországban 2–1-es győzelmet arató spanyolokkal szemben.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
A két rekorder a kivetítőn (Fotó: Getty Images)

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA, 3. CSOPORT
Horvátország–Spanyolország 1–2 (Perisic 17., ill. Merino 61., 88.)
Kiállítva: Perisic (79.)
Anglia–Csehország 3–0 (Coufal 27. – öngól, Kane 40., 57.)

 

 

 

Anglia Nemzetek Ligája Peter Shilton Csehország Harry Kane
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