NHL: folytatódott McDavid nagy sorozata, hosszabbítás után nyert az Edmonton

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.12. 07:50
Connor McDavid (szemben) gólpasszt adott a Flyers elleni meccsen (Fotó: Getty Images)
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Edmonton Oilers NHL Connor McDavid
Hat mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) szerdai játéknapján.

Connor McDavid sorozatban a huszadik mérkőzésén jutott egy pontig, az Edmonton kiválósága ezúttal Zach Hyman második találatát készítette elő a Philadelphia Flyers ellen. McDavid az újabb gólpasszával már 38 asszisztnál jár az idényben.

A Flyers ugyan 0–2-ről egyenlített, de a hosszabbításban Evan Bouchard megszerezte a győzelmet érő harmadik gólt az Edmontonnak.

Nyikita Kucserov nyolcadik tripláját érte el NHL-es pályafutása során, az orosz hokis a Buffalo otthonában talált be háromszor. John Carlson a gólja mellett négy asszisztot is jegyzett, így pályafutása első ötpontos mérkőzésén van túl.

2024 márciusa óta először nyert egymás után hat bajnokit a Nashville, amely ezúttal az Anaheimet győzte le. A Ducksban ugyan Conor Gauthier sorozatban a hetedik meccsén is eredményes volt, de ez is kevés volt. Az Anaheim hokisa amúgy Mario Lemieux és Alexander Mogilny után a harmadik, aki hét meccs alatt 14 gólt jegyzett.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Tampa Bay Lightning 3–8
Calgary Flames–New York Rangers 1–3
Edmonton Oilers–Philadelphia Flyers 3–2 – h. u.
Vegas Golden Knights–Utah Mammoth 5–3
Anaheim Ducks–Nashville Predators 2–4
San Jose Sharks–Pittsburgh Penguins 2–3 – szétlövéssel

 

Edmonton Oilers NHL Connor McDavid
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