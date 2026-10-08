BBC: egyes munkások, akik topcsapatoknak gyártanak mezeket, egy fontot sem keresnek óránként

A BBC arról ír, hogy a kambodzsai Bowker Garment Factory és a Trax Apparel többek között az Arsenal, a Celtic, a Liverpool és a Real Madrid számára is gyárt sportfelszereléseket. A két, Phnompen közelében található üzemben összesen mintegy 6600 ember dolgozik, többségük nő. A brit közszolgálati médium által megszerzett dokumentumok, fényképek és munkásokkal készült, név nélkül közölt interjúk alapján egyes dolgozók naponta akár 600–700 ruhadarab elkészítésében is részt vesznek, miközben a gyárakban a hőmérséklet időnként a 35 Celsius-fokot is meghaladja.

A munkások elmondása szerint az előzetesen kitűzött termelési célok teljesítése komoly nyomást helyez rájuk. Egyikük arról számolt be, hogy a kvóta elmaradása esetén szóbeli bántalmazással kellett szembenézniük, másikuk pedig a magas hőmérséklet okozta fizikai megterhelésre panaszkodott. Egy harmadik alkalmazott arról számolt be a BBC-nek: egy sérült elektromos vezeték miatt kétszer is áramütés érte, és csak a második eset után történt intézkedés.

A BBC öt fizetési bizonylatot is megvizsgált. Ezek alapján a dolgozók alapbére havi 158–166 font, azaz mintegy 68 000–72 000 forint volt – az órabér az egy fontot (kb. 430 forintot) sem éri el. Túlórákkal és különböző pótlékokkal egyes munkavállalók havi keresete 98 ezer forint körüli.

Farmernadrágok készülnek egy phnompeni üzemben – hasonló gyárban gyártják a mezeket is a kambodzsai főváros térségében (Illusztráció: Getty Images)

A BBC tavaly megjelent kutatása szerint egy 85 fontba, azaz nagyjából 37 ezer forintba kerülő mez árának a 10%-ából fedezik az anyagköltséget, a gyártást és a szállítást – ebből a mintegy 3700 forintos összegnek egy részéből kell előteremteni a gyári alkalmazottak fizetését is.

A cikkben említett két üzem, a Bowker Garment Factory és a Trax Apparel elsődlegesen az Adidas beszállítóiként dolgozik – húszból nyolc Premier League-csapat viseli a márka sportszereit. A német vállalat azt közölte: az említett gyárakban a nettó átlagbérek 34%-ban meghaladják az Anker Kutatóintézet által meghatározott, megélhetéshez szükséges bérszintet, mindkét üzemben hajtanak végre hőmérséklet-szabályozási intézkedéseket, valamint a vállalati szabályok tiltják a zaklatás minden formáját.

A gyártási körülmények azért is kerültek a figyelem középpontjába Angliában, mert az eredeti mezek drágulása egyre több szurkolót terel az olcsóbb hamisítványok felé. Ezek ára mindössze 12 font, azaz kb. 5100 forint körül is lehet, miközben egy hivatalos Premier League-mezért gyakran 80-100 fontot (35-43 ezer forintot) vagy még többet kell fizetni. A hatóságok rendszeresen figyelmeztetik a szurkolókat, hogy a hamis termékek gyártásakor még kevésbé ellenőrzik a munkakörülményeket és a munkavállalói jogokat, mint a hivatalos termékek esetében.