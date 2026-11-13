A Manchester United bejelentette az új szakvezetőjét

„Mauricio Pochettinóval megállapodás született, hogy november 18-tól a Manchester United vezetőedzője lesz. A klub megállapodásra jutott az amerikai labdarúgó-szövetséggel is, hogy a szakember és stábja az amerikai férfiválogatottnál vállalt kötelezettségei lezárultával távozhat” – írja a manutd.com.

„Az argentin szakember arról ismert, hogy nagy intenzitású, támadó felfogású futballt képvisel, elkötelezett az erős, összetartó csapatok építése iránt, és kiemelkedő eredményeket ért el az egyéni játékosok fejlesztésében” – jellemzi az 54 éves edzőt a klub honlapja.

A bemmutató kiemeli, hogy a játékosként hússzoros argentin válogatott Pochettino az edzői karrierjét az Espanyolnál kezdte, majd Angliában a Southamptonnál dolgozott, mellyel 2014-ben klubrekordot jelentő pontszámot ért el a Premier League-ben. Aztán egymást követő négy idényben kivívta a Bajnokok Ligája-szereplés jogát a Tottenhammel, 2019-ben BL-döntőbe is jutott a csapattal. 2021-ben a PSG-hez igazolt mellyel francia bajnok és kuapgyőztes lett, a 2023–2024-es idényben a Chelsea-nél dolgozott, majd 2024-től az amerikai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lett, a nyári vb-n is ő irányította a csapatot, mellyel a nyolcaddöntőig jutott.

Az MU-t január óta irényító, de a csapattal a legutóbbi 11 tétmeccséből csak egyet nyerő (hat vereség és négy döntetlen mellett) Michael Carrick lehetséges leváltásáról már napok óta cikkez az angol sajtó, és már szerdán arról írt a The Athletic, hogy Pochettinóval folytat tárgyalásokat a klub. Carrick leváltását hivatalosan csütörtökön jelentette be az MU.

Pochettinónak 2030-ig szólt volna a szerződése az amerikai szövetségnél, amit most felbont, a manchesteri megállapodásának részletei azonban egyelőre nem ismertek. Az amerikaiak november 14-én és 18-án Haiti ellen lépnek pályára a CONCACAF Nemzetek Ligájában (előbb idegenben, majd hazai pályán), Pochettino a második meccsel búcsúzik el az amerikai válogatottól, melyet 2024 szeptemberétől 35 meccsen irányított, a mérlege 22 győzelem, egy döntetlen, 12 vereség.