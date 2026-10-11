Több mint ígéret JJ Gabriel: sorban állnak a lázadóért

Valószínűleg az angol futball világát követők közül sem mindenki hallott még J. J. Gabrielről, pedig a nemzetközi sportsajtóban egyre többet írnak a Manchester United utánpótlásában feltűnő tehetségről. Azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy már a 16. születésnapja előtt közölte: távozni szeretne a klubtól, azóta pedig az élcsapatok képviselői sorban állnak érte.

De kezdjük az elején! Joseph Junior Andreou O’Cearuill megjárta a Chelsea, az Arsenal és a West Ham utánpótlását is, mielőtt Manchesterbe került. Édesapja, Joseph Delpesh O’Cearuill is profi labdarúgó volt, kétszer az ír válogatottban is pályára lépett. A fia pedig kilencévesen – korunkra jellemző módon – egy YouTube-videóval vált ismertté, és a felvétel nyilvánosságra kerülése után egyből megkapta a Kid Messi (Kölyök Messi) becenevet. Ez persze önmagában még semmit sem jelentene – de már akkor látszott, hogy valóban különleges tehetségről van szó. Aki megnéz róla egy-két videót, rögtön megérti, miért. A benne rejlő potenciált jelzi, hogy már tavaly, 14 évesen hosszú távú szerződést kötött vele a Nike.

Jobb- és balszélsőként, valamint a támadók mögött hamis kilencesként is tud játszani, a technikai képességei fiatal kora ellenére kimagaslók. Mindkét lábával jól bánik a labdával, gyors, kiváló az egy az egy elleni szituációban. A lövőereje is kiemelkedő, és kifejezetten gólerős. Az előző idényben 23 mérkőzésen 23 gólt szerzett az U18-as Premier League-ben – 15 esztendősen.

Idén augusztusban az Atlético Madrid elleni felkészülési mérkőzés 82. percében Bryan Mbeumót váltva bemutatkozott a Manchester United felnőttcsapatában, és sokan arra számítottak, hogy ezután tétmérkőzésen is megkapja a lehetőséget Michael Carrick vezetőedzőtől. Azonban nem biztos, hogy erre sor kerül…

J. J. Gabriel (piros mezben) az előző idényben 23 mérkőzésen 23 gólt szerzett az U18-as Premier League-ben (Fotó: Imago Images)

Pedig sokáig minden a manchesteri vezetőség terve szerint alakult. Szeptemberben mesterhármassal tette le a névjegyét az ifjúsági Bajnokok Ligájában, az azeri Szabah ellen 5–0-ra megnyert találkozón triplázott. Majd csaknem egy héttel később bejelentette, hogy távozni akar a klubtól. Azóta állítólag Barcelonában végez egyéni edzéseket. Pedig jó esély volt rá, hogy bemutatkozzon a nagyok között a Brighton elleni Ligakupa-mérkőzésen, ám lehet, hogy már sohasem húzza magára a United vörös mezét.

Az életkora miatt nem volt profi szerződése, ami azt jelenti, hogy legfeljebb némi képzési kompenzációt kaphat érte a klub. Ez pedig aprópénz lenne a világ egyik legnagyobb tehetségének kikiáltott futballistáért, akinek értéke vélhetően hamarosan euró tízmilliókban lesz mérhető. Október 6-án töltötte be a 16. életévét, és az Európai Unió szabályai szerint így már profi megállapodást írhat alá.

A távozási szándéka érthetően sokkolta a Manchester United vezetőségét, egyúttal beindította a találgatásokat, hogy vajon a Barcelonánál, a Real Madridnál, esetleg a PSG-nél vagy a Bayernnél folytatja-e. Ugyanis a hírek szerint sorban állnak érte a topklubok. Na meg persze az is téma lett, hogy ha ennyire ígéretes, miért nem adta meg neki a lehetőséget a United. Az egyik érv, hogy az erőnléte alapján még nem áll készen a felnőttfutballra, és az ő érdeke is, hogy fokozatosan terheljék. Ugyanakkor Max Dowman már 15 évesen bemutatkozhatott az Arsenal felnőttcsapatában, és Lamine Yamal is alig múlt 16, amikor először pályára lépett a Barcelonában. Nem könnyű ilyenkor az edzők helyzete.

A kérdés a korábbi angol válogatott labdarúgókból is heves reakciókat váltott ki. „Először is szögezzük le, hogy hatalmas tehetség a srác – mondta saját YouTube-csatornáján a Manchester United korábbi védője, Rio Ferdinand . – Őrület, hogy mit tud, nem tudom, hol vannak a határai. Láttam őt játszani, láttam edzeni, és beszéltem azokkal, akik éveken át foglalkoztak vele. Nem kérdéses, hogy a csúcsra jut. Viszont meg kell értenünk, miért szeretne távozni. Nem hiszem, hogy tizenöt évesen egymaga döntött így. Ugyanakkor veszélyes, ha a példáját más fiatalok is követendőnek tekintik. A klub nem tűnhet gyengének. Jó lenne tudni mindent arról, mi van a háttérben. Lehet, hogy türelmetlen, és úgy érzi, már több játéklehetőséget kellett volna kapnia? Nemrég láttam őt edzeni Bruno Fernandessel, akit az előző idényben a Premier League legjobb játékosának választottak meg. Nekem tizenöt évesen elég lett volna ennyi, de lehet, hogy ő többre vágyik. Ám a Manchester Unitedet nem irányíthatja és zaklathatja egy tizenöt éves srác, bármennyire is ígéretes labdarúgó. A klubnak erősnek kell maradnia ebben a helyzetben.”

Csupán 16 éves, ám az aláírásáért máris sorban állnak a még ifjabb rajongók (Fotó: Getty Images)

Wayne Rooney azonban úgy látja, a kialakult helyzetben a klub nem tehet semmit. Ha J. J. Gabriel menni akar, nem tarthatja vissza. Azzal viszont ő is egyetért, hogy kivételes tehetségről van szó. A 120-szoros angol válogatott csatár talán jobban is ismeri a szituációt, ugyanis fia, a 16 éves Kai Rooney is a United akadémiáján nevelkedik. „Legyünk igazságosak, a klub mindent megtett, hogy megtartsa – jelentette ki a Stick to United című műsorban Wayne Rooney. – Máshogy bánt vele, mint a többiekkel, mert különleges játékos. Felismerem az ilyesmit, mert én is hasonló helyzetben voltam az Evertonnál. Egy klubnak érdemes is ennyit megtennie, hogy megtartsa a legjobbjait. Sajnálatos, hogy távozni szeretne, mert nagyszerű futballista, emellett nagyon kedves srác. Kimagasló az egyensúlyérzéke, és kiváló képességekkel van megáldva. A következő lépés a felnőttfutball lesz neki. Sohasem tudhatod, hogy ott valójában mire leszel képes, amíg nem próbálod ki magad a legmagasabb szinten. De rajta tényleg látszik, hogy kivételes tehetség, aki nagyon jól olvassa a játékot. Úgy tűnt, ebben az idényben bemutatkozhat a nagycsapatban, ezért vagyok rendkívül csalódott.”

Persze J. J. Gabriel távozása akkor lesz biztos, ha bejelentik. Azt sem lehet tudni, milyen egyeztetések zajlanak a háttérben. A Barcelona sportigazgatója, Deco például cáfolta, hogy megkörnyékezték volna…

És nem árt, ha az angol szövetség is résen van, a friss hírek szerint ugyanis már a görögök is felvették a kapcsolatot a tehetséges tinédzserrel. Bár utánpótlásszinten Angliát képviselte, az édesapja révén akár az íreket, az édesanyja miatt a görögöket is választhatja.

Hangsúlyozzuk, olyan futballistáról van szó, aki néhány napja töltötte be a 16. életévét, és még sohasem játszott felnőttcsapatban!

A Manchester United mindent megtett, hogy megtartsa, de lehet, hogy többé nem viseli a klub mezét (Fotó: Imago Images)

Az eset kapcsán az angol sportsajtóban több cikk foglalkozott azzal a jelenséggel, hogy az ígéretes fiatalokat már gyerekként próbálják magukhoz láncolni a klubok. És az is fontos kérdés, manapság mekkora a „hatalmuk” azoknak a labdarúgóknak, akik tudják, hogy kivételes képességekkel áldotta meg őket a sors. Az ESPN egyik írása az Essexi Egyetem 2024-es kutatását idézi, amely szerint az angol akadémisták 97 százaléka el sem jut a Premier League-ig. Aki viszont igen, már tinédzserként szemtelenül magas fizetést kér. És meg is kapja.

Ráadásul a brit klubok egymás között is adják-veszik a tehetségeket, aminek az az oka, hogy a Brexit óta az angol egyesületek 18 éven aluli játékosokkal nem köthetnek profi szerződést, ezért egymás elől próbálják meg elhalászni a talentumokat. Így került például az akkor 15 éves Rio Ngumoha a Chelsea-től a Liverpoolhoz. A londoniak 2.8 millió fontos képzési kompenzációt kaptak érte, azóta bemutatkozott az angol válogatottban, a piaci értéke pedig ennek a többszöröse.

A 40-szeres angol válogatott Phil Jagielka arról panaszkodott a BBC-nek, hogy ma már a sokmillió fontos profit reményében túl sok ügynök és „jóakaró” nyüzsög a fiatalok körül. „Mi még cipőt pucoltunk, padlót söpörtünk, és rendet raktunk az öltözőben – mondta Jagielka. – Támogatom ezt a rendszert, mert felelősségre és fegyelemre tanít. De akkoriban még közel sem érte ennyi külső befolyás a fiatal játékosokat.”

A folyamat aligha visszafordítható, így J. J. Gabriel ahelyett, hogy lelkesen pucolná Bruno Fernandes stoplisát, azon gondolkodhat, melyik topklubhoz hány millióért írjon alá…

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 10-i lapszámában jelent meg.)