Főszereplők lehetnek a feszült légkörben a Liverpool magyarjai a City elleni rangadón

RENDHAGYÓ SZUPERRANGADÓRA készül a Premier League: a Liverpool–Manchester City eleve a bajnokság egyik legfontosabb és legfeszültebb ütközete, de a vendégek most lépnek pályára először azóta, hogy egy független vizsgálóbizottság bűnösnek találta a klubot a liga pénzügyi szabályainak súlyos megsértésében. A Cityt „békeidőben” is rendre ellenséges hangulat fogadja a Mersey partján, 2018-ban és 2022-ben is megdobálták a manchesteriek buszát a Liverpool-szurkolók – előbbi esetben a jármű annyira megrongálódott, hogy a (BL-)mérkőzés után a vendégek nem is tudtak hazautazni vele, és a merseyside-i rendőrségnek kellett cserebuszt adnia –, ezért a hatóságok számos célzott megelőző intézkedéssel és fokozott rendőri jelenléttel készülnek.

A botrányból természetesen sportszakmai szinten is igyekszik közvetett előnyt kovácsolni a Liverpool, a klubhoz ezer szállal kötődő sajtóban például előszeretettel játszanak el a gondolattal, hogy mely játékosokat lenne érdemes elhappolni a Citytől, ha elmarasztalás miatt erre lehetőség nyílik – talán meglepő, de Alexander Isak és Hugo Ekitiké jelenléte miatt nem Erling Haaland, hanem a jobbszélső Antoine Semenyo kapta a legtöbb voksot.

„A körülményektől függetlenül nagyon nehéz meccs lesz, mert a City világklasszis csapat. Ugyanakkor előnyt jelent számunkra, hogy hazai pályán, a szurkolóink előtt játszunk. Egyik csapat sem kapott még ki a bajnokságban, és ha nyerünk, az óriási lendületet ad a folytatásra” – fogalmazott a Liverpool támadója, Bradley Barcola a klubhonlapnak nyilatkozva.

Andoni Iraola menedzser szerint sem a kialakult helyzet vezérli a pályára lépőket.

„A mérkőzés önmagában akkora kihívás, hogy a játékosok nemgen gondolnak a pályán kívüli eseményekre – mondta a baszk szakvezető a rangadót felvezető sajtótájékoztatóján. – Azon jár az eszük, hogy kit kell fogniuk, vagy hogyan oldják meg a helyzeteket. Nyilván van véleményük, de arra összpontosítanak majd, ami a meccsen történik.”

Az esetleges liverpooli győzelemhez a magyar légiósok is hozzátehetnek, akiknek eddig többször volt már kiemelkedő mérkőzésük a City ellen. Jóllehet Szobosz­lai Dominikot kiállították a manchesteriek legutóbbi bajnoki fellépésén az Anfieldben, egyrészt előtte óriási szabadrúgásgólt lőtt Gianluigi Donnarumma kapujába, másrészt a hajrában nem tehetett mást, mint szabálytalankodni az üres kapura egyedül törő Haalanddal szemben. Ugyanakkor a bajnoki címet hozó idény egyik legfontosabb győzelmét úgy aratták a „vörösök” az Etihadban (2–0), hogy a magyar válogatott csapatkapitánya góllal és gólpasszal fejezte be a találkozót. Nem mellesleg az RB Leipzig színeiben is lőtt gólt a Citynek győztes meccsen (2–1), míg Kerkez Milos a Bournemouth futballistájaként játszotta élete egyik legjobb mérkőzését a manchesteriek ellen: két évvel ezelőtt két gólpasszal járult hozzá a piros-feketék sikeréhez (2–1) úgy, hogy az elsőnél Phil Fodent forgatta meg látványosan, a másodiknál pedig a PL egyik leggyorsabb játékosát, Kyle Walkert futotta le a centerezés előtt.

Vasárnap egyikük sem lesz ott Liverpoolban, Foden ugyanis eltiltását tölti, Walker pedig tavaly januárban elhagyta a klubot. Manchesteri szempontból aggasztóbb volt, mi lesz Haalanddal, aki sántítva hagyta el a pályát a norvég válogatott Portugália elleni mérkőzésén, de a hírek szerint összedrótozzák a bajnokira. Kérdéses ugyanakkor Semenyo (bokasérülés) és Nico O’Reilly (húzódás) szereplése, míg hazai oldalon Giovanni Leoni, Conor Bradley (egyaránt térd), Hugo Ekitiké (Achilles-ín), Cody Gakpo (boka) és Alexander Isak (comb) biztosan kihagyja a csúcstalálkozót – a magyarok viszont a kezdőbe várhatók.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)

SZOMBATON

Manchester United–Tottenham Hotspur 1–1 (Mbeumo 73., ill. Solanke 90+2.)

Kiállítva: Bentancur (78., Spurs)

Aston Villa–Brentford 2–2 (N. Jackson 12., McGinn 77., ill. Jarmoljuk 10., Ajer 79.)

Ipswich Town–Fulham 2–1 (A. Ouattara 88., O'Shea 90+2., ill. Sessegnon 55.)

Chelsea–AFC Bournemouth 5–1 (Henderson 2., 70., Rogers 3., Joao Pedro 46., 67., ill. Evanilson 51.)

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 53., Hadzsam 90+3.)

Kiállítva: Strujik (57., Brighton)

Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)