Az I. Forrás Bringa Park Mikulás Kupát a balatonfüredi Forrás Sport Parkban rendezik meg december 6-án, aszfaltozott felületű pumpapályán kerékpárosok, rolleresek, gördeszkások és görkorcsolyázók számára.

A verseny nyomvonala hullámokból döntött kanyarokból áll. A résztvevőknek minden futamban egy teljes kört kell teljesíteniük a nagypályán, az óramutatóval ellentétes irányban, a verseny során kétszer egy kört kell teljesítenie minden résztvevőnek, a jobbik kör időeredménye számít a végső eredménybe – derül ki a Visit Balaton 365, a Balatonfüredi SC és a Balaton Bike 365 együttműködésével megvalósuló esemény hivatalos versenykiírásából.

A nevezés e-mailben történik, a [email protected] címen, Mikulás Kupa-nevezés tárgymegjelöléssel, a személyes adatok megadásával (név, korosztály , elérhetőségek), utánpótlás kategóriákban a gondviselő adataival (név, elérhetőségek megadása is szükséges) történik. Helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség, ugyanakkor a versenyen való rajthoz állás feltétele a helyszíni regisztráció. A nevezési díj ötezer forint.

Az utánpótlás-korosztályokban U7-től várják a fiúk és lányok jelentkezését, továbbá U9, U11, U13, U15, U17 és U19-es korcsoportban, valamint a felnőttek között is lesz férfi- és női verseny. A különböző korosztályokat három korcsportba sorolják majd a versenyen: az elsőbe tartozik az U7, U9 és U11, a másodikba az U13–U17,a harmadikba pedig az U17, U19 és a felnőtt korcsoport.

Az egyes nevezési kategóriák minden résztvevő érem és oklevél általi díjazásban, valamint a dobogós helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. A versenyen bukósisak viselése kötelező, egyéb védőfelszerelés (pl. fullface bukósisak, kesztyű, térdvédő, könyökvédő) viselése erősen ajánlott. A versenyen helyszínén orvosi ellátás biztosított.

A verseny december 6-án a 9.30 órakor induló helyszíni regisztrációval veszi kezdetét, majd 10 és 11 óra között minden résztvevőnek edzéslehetőséget biztosítanak a szervezők, 11.15 órától pedig megkezdődnek az egyes futamok korcsoportonként.

A hivatalos versenykiírás itt érhető el!